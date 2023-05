Komunal Dorong Inklusi Keuangan UMKM Melalui Digitalisasi BPR

SEKTOR usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama jadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kemenko Pereekonomian pada Oktober 2022 lalu menyebutkan, jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.

Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mencapai 60,5%. Lebih hebat lagi, sektor UMKM mampu menyerap hingga 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Meski demikian, sektor UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan.

Melihat permasalahan tersebut, Komunal sebagai perusahaan teknologi finansial bergerak cepat mencari solusinya.

Komunal yang dipimpin Founder dan CEO Hendry Lieviant lalu meluncurkan produk DepositoBPR by Komunal di bawah PT Komunal Sejahtera Indonesia pada 20 Agustus 2021 lalu.

Melalui produk DepositoBPR by Komunal yang notabene merupakan aplikasi marketplace deposito BPR pertama di Indonesia ini, Komunal menyediakan akses terhadap produk deposito dari 250 lebih bank perkreditan rakyat (BPR) yang sudah dikurasi keamanannya oleh tim Komunal.

“Kami lihat financial gap yang besar yakni sektor UMKM butuh dukungan pendanaan. BPR juga memerlukan dukungan modal untuk dapat menyalurkan permodalan kepada UMKM. Untuk itu, kami mendigitalisasi BPR dengan produk DepositoBPR by Komunal."

"Sehingga nasabah dapat menempatkan dana mereka di deposito BPR lewat aplikasi kami dan kemudian BPR menyalurkannya kepada UMKM,” jelas Hendry dalam jumpa pers di kantor Komunal, Jakarta, hari ini.

Keputusan untuk membantu UMKM melalui digitalisasi BPR pun dipandang sangat tepat. Sebabnya, berdasarkan pengamatan Komunal, mayoritas UMKM berada pada kota-kota tier 2 dan 3, seperti halnya keberadaan BPR.

Maka itu, dengan 6.000 kantor cabang di Indonesia, BPR bisa menjangkau UMKM dengan lebih efektif lantaran memiliki local presence yang kuat.

Sehingga kerja sama Komunal dalam penyediaan teknologi digital untuk BPR menjadi simbiosis mutualisme atau kerja sama saling menguntungkan.

DepositoBPR by Komunal (PT Komunal Sejahtera Indonesia) ialah aplikasi marketplace produk deposito pertama dan saat ini masih satu-satunya, ke lebih dari 250 BPR di Indonesia.

“DepositoBPR by Komunal sering dikira bank, padahal merupakan platform kami yang mengumpulkan produk deposito bank-bank BPR pilihan pada satu aplikasi,” ungkap Hendry.

Dengan aplikasi DepositoBPR by Komunal, diharapkan dapat meningkatkan porsi penyimpanan dana nasabah di BPR.

Sebab, dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana tabungan dan deposito yang ditempatkan di bank komersial di Indonesia hingga akhir Desember 2022 mencapai 98%, sehingga hanya 2% yang ditempatkan di BPR.

“Karena itu dengan hadirnya DepositoBPR by Komunal kami berharap dapat meningkatkan porsi tabungan dan deposito di BPR,” harap Hendry.

Hendry menerangkan faktor keamanan menjadi fokus produk DepositoBPR by Komunal. Karena itu pihaknya melakukan seleksi ketat bagi BPR-BPR yang ingin bergabung, yaitu harus terdaftar sebagai peserta penjaminan LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) dan lolos kurasi yang ditetapkan Komunal.

“Kami berani menetapkan tiga benefit DepositoBPR by Komunal yakni lebih untung dengan bunga lebih tinggi dari bank umum hingga 6,75%, lebih aman karena telah kami seleksi dan kurasi serta dijamin LPS."

"Last but not least, lebih praktis karena sekali daftar di DepositoBPR by Komunal, nasabah bisa menyimpan dana di 250 BPR di seluruh wilayah Indonesia tanpa perlu mendatangi kantornya,” terang Hendry. (S-2)