Bahas Investasi, Wapres Bertemu Sekretaris Partai Komunis Fujian Tiongkok

WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima kunjungan Sekretaris Partai Komunis Provinsi Fujian (Secretary of CPC Fujian Provincial Committee) Tiongkok, Zhou Zuyi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, (9/5). Pertemuan itu membahas tentang rencana investasi yang akan dilakukan ke depan.

Wapres berpesan agar kerjasama yang terjalin tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Serta melibatkan tenaga kerja lokal.

"Saya meminta kepada para investor untuk tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan, pelibatan tenaga kerja lokal dan UMKM, peningkatan kapasitas SDM Indonesia, serta mendukung transfer teknologi," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya.

Wapres menyampaikan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Sehingga, manfaat dari kerjasama yang terjalin tidak hanya dirasakan oleh pihak terkait saja namun juga dirasakan bagi masyarakat Indonesia.

"Aktivitas investasi harus menguntungkan kedua belah pihak, dan membawa kebaikan bagi investor, pemerintah, dan utamanya bagi masyarakat luas,” terang Wapres.

Wapres berharap agar kunjugan yang dilakukan di Indonesia kali ini dapat membawa manfaat baik bagi hubungan persahabatan kedua negara.

“Semoga kunjungan ini akan membawa angin segar untuk kerjasama kedua negara yang lebih adil, seimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan negara, harap Wapres.

Sementara itu, Secretary of The CPC Fujian Provincial Committee, Zhou Zuyi, menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan hubungan kerjasama yang baik dengan Indonesia. Ia memastikan seluruh investor yang melakukan investasi di Indonesia memerhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Khususnya bagi perusahaan-perusahaan asal (Provinsi) Fujian yang melakukan investasi ke Indonesia, kami meminta mereka mengikuti undang-undang dan peraturan lokal,” jelas Zhou.

Zhou juga meminta investor yang berasal dari daerahnya untuk memaksimalkan tenaga kerja setempat. Sehingga keberadaan perusahan tersebut mampu memberika kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

"Saya juga meminta perusahaan yang investasi di kawasan industri Indonesia untuk juga mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri,” bebernya.

Selain Zhou Zuyi, hadir dalam pertemuan ini, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang, Deputy Secretary General of The CPC Fujian Provincial Committee Zhou Kuanfen, Director General of The Foreign Affairs Office of Fujian Provincial People’s Government Li Lin, Director General of The Overseas Chinese Affairs Office of Fujian Provincial People’s Government Huang Jinfa, dan Director General of Fujian Provincial Department of Commerce Huang Heming.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou Ben Perkasa Drajat, Kepala Operasional Perwakilan KJRI Guangzhou Andalusia, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

