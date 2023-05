PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-9 Undang Real Estate Luar Biasa

PROPERTYGURU Indonesia Property Awards kembali dengan edisi kesembilannya di tahun 2023. Kali ini digelar seiring dengan kondisi pasar properti Tanah Air yang terus mengalami pemulihan.



Acara tahunan PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-9 di tahun 2023, dipersembahkan oleh Kohler, mengajak para pengembang properti dan praktisi desain untuk mengirimkan daftar entri. Para peserta memiliki berkesempatan untuk memenangi penghargaan yang menyoroti keunggulan sebagai Gold Standard dalam real estat.



Pendaftaran diterima secara online hingga 7 Juli 2023 melalui asiapropertyawards.com/nominations



Program penghargaan bergengsi ini bertujuan untuk mencari real estat terbaik di Indonesia seiring dengan kondisi pasar properti yang menunjukkan tren positif setelah pelonggaran pembatasan akibat pandemi. Menurut data Indonesia Property Market Report Q1 2023 yang dirilis oleh Rumah.com-- sebagai mitra portal resmi--, pencarian properti residensial dengan harga di atas Rp1 miliar terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa daya beli konsumen masih terjaga.



Jules Kay, General Manager of PropertyGuru Asia Property Awards dan events, mengatakan: "Kami sangat antusias dapat sekali lagi mencari perusahaan dan pengembangan real estate terbaik di Indonesia, sebagai landasan dari rangkaian PropertyGuru Asia Property Awards. Kami telah melihat pasar properti di Indonesia sangat beragam selama delapan tahun kami mengadakan perayaan gala di sini. Kami bangga telah mengakui berbagai pencapaian dari sektor real estat Indonesia, yang mencakup beberapa gedung tertinggi di kawasan ini serta perkembangan industri dan pusat logistik yang patut dipuji. Kami tidak sabar untuk melihat apa yang akan diciptakan Indonesia selanjutnya."



Vivin Harsanto, chairperson dari PropertyGuru Indonesia Property Awards, senior director and head of advisory JLL Indonesia, mengatakan: "Pasar properti Indonesia tetap tangguh, dan pencabutan pembatasan sosial semakin memicu peningkatan aktivitas pasar. Hal ini didorong oleh permintaan positif untuk rumah tapak dari para end user dan antusias yang sehat untuk gudang modern dari para logistik pihak ketiga dan FMCG."



Vivin menambahkan, industri real estat juga mendapat manfaat dari perluasan jaringan jalan tol dan proyek infrastruktur transportasi. "Dengan latar belakang positif ini, kami sangat bersemangat untuk membuka PropertyGuru Indonesia Property Awards edisi ke-9 di tahun ini kepada para pesaing yang layak di seluruh nusantara. Kami melihat para pencari properti di Indonesia menjadi lebih berpengetahuan luas dalam memilih produk, serta proyek-proyek dari pengembang terkemuka dan peraih penghargaan akan cenderung masuk dalam daftar pilihan mereka."



Acara eksklusif Gala Dinner dan upacara penghargaan dari PropertyGuru Indonesia Property Awards 2023 akan diadakan di di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, sebagai tempat resmi penghargaan, pada Jumat, 15 September.

Berikut tanggal-tanggal penting untuk edisi 2023:

1. 7 July 2023 – Penutupan Pendaftaran

2. 31 July – 18 August 2023 – Inspeksi Lokasi

3. 23 August 2023 – Penjurian Akhir

4. 15 September 2023 – Gala Dinner dan Awards Ceremony di Jakarta, Indonesia

5. 8 December 2023 – Regional Grand Final Gala Presentation di Bangkok, Thailand



Nominasi dari publik juga dianjurkan untuk diserahkan sebelum 7 Juli 2023: asiapropertyawards.com/nominations

Panel juri independen dipimpin oleh Harsanto dan terdiri dari para ahli di berbagai bidang, mulai dari konsultansi real estat hingga desain. Panel juri akan secara ketat memeriksa dan mempertimbangkan daftar entri yang memenuhi syarat untuk penghargaan tersebut.



HLB, jaringan perusahaan global penasehat dan akuntansi independen, menjunjung tinggi keadilan, kredibilitas, dan integritas dalam proses seleksi. Sebagai pengawas resmi penghargaan ini, HLB memanfaatkan sepenuhnya sistem penilaian yang dijalankan secara profesional dan sepenuhnya transparan.



Para pemenang PropertyGuru Indonesia Property Awards yang memenuhi syarat akan bersaing dengan yang terbaik di kawasan ini di Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-18 2023 pada 8 Desember di Bangkok, Thailand.



Pengembang dari Indonesia berhasil mewakili negara tahun lalu di Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-17. Penghargaan Best Township Development (Asia) diberikan kepada Kota Baru Parahyangan oleh PT. Belaputera Intiland sedangkan penghargaan Best Township Masterplan Design (Asia) diberikan kepada PIK2 Sedayu Indo City oleh Agung Sedayu Group & Salim Group.



Autograph Tower di Thamrin Nine Complex oleh PT Putragaya Wahana, anggota Galeon Group, berhasil meraih Best Office Development (Asia) sedangkan LRT City Jatibening oleh KSO PT Adhi Commuter Properti Tbk. & PT Urban Jakarta Propertindo Tbk memenangi Best Connectivity Condo Development (Asia).



Metland Cibitung oleh PT Fajarputera Dinasti, anak perusahaan PT Metropolitan Land Tbk., meraih Best Connectivity Housing/Landed Development (Asia) sedangkan LOGOS Cikarang Logistics Park oleh LOGOS Indonesia meraih penghargaan Best Green Industrial Development (Asia).



Didirikan pada 2005, PropertyGuru Asia Property Awards terus memberi penghargaan kepada pekerjaan berkaliber tinggi dalam industri ini. Yaitu meliputi pengembangan properti, konstruksi, arsitektur, desain interior, dan praktik pembangunan berkelanjutan. Serial ini telah berkembang selama bertahun-tahun untuk mencakup pasar properti dinamis di kawasan ini, termasuk Australia, Tiongkok, Greater Niseko di Jepang, dan India.



Diselenggarakan oleh PropertyGuru Group (NYSE: PGRU), perusahaan teknologi properti terkemuka di Asia Tenggara, PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-9 didukung oleh sponsor platinum Kohler; venue resmi The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place; mitra portal resmi Rumah.com; majalah resmi Property Report by PropertyGuru; mitra publisitas resmi Publicom Communications; media patner Detik Finance dan Kompas; dan pengawas resmi HLB. (RO/S-1)