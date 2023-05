Perkuat Reputasi dan Bisnis BUMN melalui Strategi Komunikasi Kreatif dan Komprehensif

FORUM Humas BUMN (FHBUMN) menggelar BUMN Communications Week 2023 yang memasuki rangkaian workshop and expert day pada Jumat-Sabtu, 5-6 Mei 2023, di Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat.

Acara bertema Communications in A Digital World ini bertujuan memperkuat reputasi dan bisnis BUMN melalui strategi komunikasi yang kreatif dan komprehensif.

Mengawali sesi workshop di Hotel Pullman, Bandung, pada Jumat (5/5), adalah kelas komunikasi khusus bertajuk How to Become A Spokesperson yang menghadirkan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga sebagai pembicara.

Baca juga: Forum Humas BUMN Terus Perkuat Penyampaian Informasi BUMN kepada Publik

Arya mengingatkan kemampuan berkomunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan. Oleh sebab itu, penting untuk menjawab kasus apapun yang dialami perusahaan dengan editorial yang kuat.

“Pemberitaan positif di Kementerian BUMN saat ini 86%. Dulu kalau ada pemberitaan negatif, dijawabnya dengan CSR (corporate social responsibility}. Case-nya tetap ga dijawab. Harus dijawab dong, dihadapi, jangan ditinggalkan dengan memberi berita yang lain,” tegas Arya.

“Membangun image dengan apa yang kita kerjakan itu harus seiring. Kalau kita bangun image-nya palsu, pasti tidak lama akan tumbang, akan jatuh dengan sendirinya,” imbuhnya.

Salah satu cara untuk membangun persepsi positif adalah penyebaran pesan perusahaan dengan konsep penyampaian cerita (storytelling).

Hal itu dibahas dalam sesi workshop bertema The Power of Words: Harnessing Storytelling and Editorial Planning for Maximum Impact yang diampu oleh Wisnu Nugroho selaku Pemimpin Redaksi Kompas.com.

Wisnu mengatakan kekuatan kata dan alur saja dalam storytelling tidaklah cukup. Diperlukan agenda setting yang kuat dan berkala, serta melibatkan peran media agar menayangkan berita sesuai pesan perusahaan untuk mendapatkan dampak yang maksimal.

“Jadi jika press release Anda tidak naik di media, coba perhatikan lagi cara menulisnya, ada salah satu dari 10 elemen utama gak, seperti magnitude, impact, significant, actual, prominence, proximity, conflict, uniqueness, human interest, dan sex,” paparnya.

Baca juga: Mudik Bersama BUMN, Bukti Kebijakan Erick Peduli Masyarakat

Selanjutnya, pada sesi workshop bertema Innovative Content Creation: Unleashing Your Creative Potential, content creator Andovi da Lopez mengungkapkan ide penyampaian pesan harus efektif dan engaging segmen publik yang disasar, dengan memperhatikan beberapa aspek.

Kreativitas menjadi kunci dalam mengomunikasikan brand, identitas, dan pesan perusahaan.

“Kreativitas harus bisa membuka keunikan dari sebuah kontes dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kreativitas juga create and generate konten yang bisa menjadi problem solving, communicating, dan jika bisa entertaining,” ujar Andovi.

Di sesi selanjutnya, Business Director Bali United Group & CEO United Creative Putri Sudali berbicara mengenai 360-Degree Marketing: How to Create a Holistic Campaign.

Salah satu strategi yang penting diterapkan di era digital untuk memperkuat brand perusahaan adalah melalui word of mouth marketing community dengan pemahaman audience yang didominasi oleh gen Z.

“Sifat hidup gen Z adalah communaholic, 92% percaya banget word of mouth. Begitu disarankan oleh teman dan keluarga, mereka langsung coba,” jelas Putri Sudali.

“Social media is very important, semua platform yang cocok wajib dimasuki, tetapi jangan 100%. Berinvestasilah di komunitas, baru brand kalian akan mendapatkan sustainability,” sarannya.

Rangkaian acara BUMN Communications Week 2023 di Bandung dilanjutkan dengan Expert Day pada Sabtu (6/5) yang menghadirkan sejumlah pakar komunikasi terkemuka.

BUMN Communications Week 2023

Untuk mengakselerasi kapasitas dan kapabilitas praktisi komunikasi di lingkup BUMN di tengah pesatnya perkembangan era digital, FHBUMN menggelar BUMN Communications Week 2023.

Mengambil tajuk Communications in A Digital World, acara ini diharapkan dapat melahirkan insan humas BUMN yang mampu mengembangkan strategi komunikasi efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, sehingga reputasi perusahaan semakin baik.

Ajang ini terdiri atas executive day yang ditujukan bagi direktur utama dan jajaran direksi BUMN/anak perusahaan/subholding/PKNM, serta workshop and expert day yang diikuti para praktisi komunikasi, baik dari internal BUMN maupun eksternal, serta menghadirkan sederet pembicara yang kompeten di bidangnya. (RO/S-2)