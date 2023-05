The Fed Pengaruhi Kebijakan Banyak Bank Sentral, Termasuk Suku Bunga Bank Indonesia

DIREKTUR Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, hampir seluruh bank sentral di dunia akan menjadikan kebijakan The Federal Reserve (The Fed) sebagai acuan dalam memutuskan kebijakan suku bunga. Karenanya, pergerakan tingkat bunga acuan bank sentral di dunia bergantung pada langkah yang akan diambil oleh bank sentral Amerika Serikat tersebut.

Kondisi perekonomian AS yang saat ini diwarnai dengan kebangkrutan sejumlah bank atau lembaga keuangan akibat tingginya suku bunga acuan dan melandainya tingkat inflasi dipandang akan membuat The Fed menahan kebijakan suku bunganya.

"Jadi yang akan paling menentukan adalah kebijakan The Fed. Kondisi ekonomi di AS saat ini diperkirakan akan menahan The Fed melanjutkan kenaikan suku bunga," jelas Piter saat dihubungi, Rabu (3/5).

Dia mengatakan, bila The Fed benar akan menghentikan penaikan suku bunga acuan, maka banyak bank sentral lainnya akan melakukan hal yang sama. Namun Piter tidak dapat memastikan kapan itu akan terjadi lantaran belum ada sinyal yang diberikan oleh bank sentral AS tersebut. Bila pun nantinya Federal Open Market Commitee (FOMC) meeting memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya, Piter meyakini itu akan menjadi yang terakhir.

"Kalaupun The Fed masih menaikkan suku bunga, diyakini maksimal satu kali lagi, dan saya kira ini yang menjadi sorotan banyak analis saat ini," jelas dia.

Apapun keputusan The Fed, lanjut Piter, akan sangat mempengatuhi pengambilan kebijakan Bank Indonesia. Sama dengan bank sentral negara lainnya, BI akan menjadikan hasil keputusan The Fed sebagai rujukan yang penting dalam kebijakan suku bunga.

Menurut dia, BI saat ini juga masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun ruang itu tak terlalu lebar lantaran Piter meyakini tingkat suku bunga acuan BI paling tinggi akan berada di angka 6%.

"Maksimal 6.00%. Jadi saya perkirakan BI (masih bisa) menaikkan suku bunga satu kali lagi," pungkas dia. (Mir)