Kebijakan Transisi Energi Pemerintah Dipandang belum Memadai

DALAM pidato Opening Ceremony Hannover Messe yang berlangsung Senin, 17 April 2023, Jokowi seolah memberi angin segar dengan mengatakan menutup semua PLTU 2025. Tak lama kemudian pihak Istana meralat pernyataan itu dan menyebut seluruh pembangkit batu bara baru akan ditutup pada 2050 dan menyebut bahwa di 2025, 23% energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Bagi pemerintah Indonesia, tahun 2023 adalah tahun krusial bagi karena harus merilis Rencana Investasi untuk implementasi JETP (Just Energy Transition Partnership). JETP memberi Indonesia mandat untuk mengurangi emisi karbon dari sektor energi hingga kurang dari 290 juta ton per 2030 alias lebih ketat dari target sebelumnya 357 juta ton. Selain itu, target bauran EBT per 2030 ditingkatkan menjadi 34% dari sebelumnya 23,4%. Target ambisius ini membutuhkan upaya besar.

Namun kajian yang diluncurkan Trend Asia dan CREA bertajuk Ambiguitas vs Ambisi: Tinjauan Kebijakan Transisi Energi Indonesia menilai bahwa kebijakan pemerintah selama ini masih jauh belum memadai dan memiliki sejumlah catatan. Saat ini, mayoritas jaringan listrik Indonesia berada dalam kondisi kelebihan pasokan (oversupply). Jaringan Jawa-Bali oversupply sejumlah 30%, bahkan jaringan Sulawesi mengalami kelebihan kapasitas terpasang hingga 69%. Kondisi tersebut membebani keuangan PLN yang tetap harus membeli kelebihan listrik. Kondisi ini buruk bagi iklim dan emisi karbon mengingat setengah dari bauran listrik ini berasal dari batu bara.

"Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia seharusnya lebih progresif dalam membentuk kebijakan energi demi memenuhi target 1,5 derajat Celsius. Salah satunya melakukan mempercepat pemensiunan dini PLTU batu bara," tutur Andri Prasetiyo dari Trend Asia dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5). Alih-alih menuntaskan, pemerintah malah merencanakan peningkatan porsi batu bara dan energi fosil lain dalam bauran listrik Indonesia pada RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik). Pemerintah merencanakan 40,6 GW listrik fosil untuk komersialisasi antara 2021 dan 2030. Dari jumlah tersebut, 34% di antaranya (13,8 GW) berasal dari batu bara dan 14% (5,8 GW) dari gas dan diesel.

Rencana transisi energi Indonesia juga masih dipenuhi dengan ambiguitas. Dalam RUPTL yang diterbitkan pada 2021 dan disebut sebagai RUPTL hijau, dari usulan 40,6 GW yang teridentifikasi untuk memenuhi permintaan listrik di masa mendatang, 50% di antaranya masih menggunakan bahan bakar fosil. Meski Presiden Jokowi menekankan bahwa ia akan melarang dan membatalkan PLTU baru kecuali mereka mendapatkan persetujuan keuangan atau sedang dalam tahap konstruksi, beberapa pembangkit listrik dengan status PPA (Power Purchase Agreement) dan tanggal operasi komersial (COD) pada 2024 atau lebih tidak dibatalkan dalam RUPTL 2021-2030.

Namun, yang dilakukan PLN malah mempercepat proyek Fast Track Program (FTP) 1, FTP 2, dan megaproyek 35 GW. Dari megaproyek 35 GW itu, 70% di antaranya merupakan usulan pembangkit batu bara, termasuk PLTU yang belum mendapat persetujuan finansial. "Berdasarkan temuan kami, komitmen dari pemerintah Indonesia masih lemah, meskipun menggunakan teknologi 'baru' tapi berpotensi menjadi solusi palsu dan tak menyelesaikan masalah transisi energi di Indonesia. Solusi palsu ini mencakup co-firing biomassa yang berpotensi mendorong deforestasi dan sedang ditentang statusnya sebagai energi netral karbon di panggung internasional, co-firing ammonia dan CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) yang belum terbukti dan berpotensi mahal atau Clean Coal yang tetap kotor dan merusak lingkungan," kata Jobit Parapat dari Crea.

Solusi-solusi tersebut berpotensi mengalihkan fokus dan pendanaan dari energi bersih seperti surya dan angin. Proyek co-firing ammonia, biomassa, CCUS, dan Clean Coal juga berpotensi dijadikan alasan untuk menunda penghapusan listrik batu bara. "Peralihan dari batu bara ke gas berpotensi menaikan harga listrik negara menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga bahan bakar. Tidak seperti batu bara, peningkatan pembangkitan gas fosil akan memerlukan impor atau membangun infrastruktur hulu dan tengah, sehingga akan menjadi pilihan yang mahal karena produksi baru akan membutuhkan biaya wellhead yang lebih tinggi," ujar Andri.

Strategi lain yang digunakan PLN dalam RUPTL 2021-2030 yaitu co-firing biomassa. Namun, strategi ini tak akan memenuhi angka penurunan emisi gas rumah kaca karena porsi biomassa untuk bahan bakar hanya 1%-5% dan 95% sisanya masih menggunakan batu bara. Selain itu, permintaan biomassa ini menyebabkan penebangan pohon berlebihan yang justru memicu emisi tambahan dari deforestasi atau pembukaan lahan baru.

Sama dengan co-firing, strategi Clean Coal Technology (CCT) yang didorong oleh pemerintah Indonesia tidak menjamin berkurangnya emisi. PLTU dengan CCT masih memancarkan CO2 dan polutan beracun seperti sulfur dioksida, nitrogen

dioksida, dan particular matter (PM). Asosiasi Batu Bara Dunia (World Coal Association) memperkirakan perlu US$31 miliar untuk meningkatkan PLTU 400 GW dengan teknologi terbaik, tetapi ini hanyalah sebagian kecil dari dampak kesehatan dan ekonomi yang dihasilkan oleh polusi pembangkit sepanjang masa investasi energi bersih sebesar US$2,4 triliun.

"Pemerintah berani memasang target yang ambisius, tetapi ragu-ragu dalam implementasi dan lemah dalam berkomitmen. Pertama, pemerintah perlu menyesuaikan rencana kebijakan. Semua PLTU baru harus dibatalkan, termasuk yang

statusnya masih mengambang dalam moratorium. PLTU tua juga harus segera dipensiunkan dan rencana pensiunnya harus transparan bagi publik," kata Andri.

"Di saat yang sama, solusi palsu dan energi fosil yang lain juga harus dihindari dalam rencana pemerintah. Daripada itu, pemerintah harus lebih berfokus penerapan teknologi energi surya dan angin. Selama pemerintah belum berani tegas, ambisi transisi ini akan jauh panggang daripada api," pungkas Jobit Parapat. (Z-2)