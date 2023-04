45 Orang Lolos Seleksi Tahap I Calon Pimpinan OJK

SEBANYAK 45 calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lolos seleksi tahap I atau seleksi administratif. Nantinya mereka akan mengikuti seleksi tahap II, yaitu penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah.

"Masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan/atau perilaku calon anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan yang lulus seleksi tahap I," demikian petikan pengumuman Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Sabtu (29/4).

Publik dapat menyampaikan masukan dan/atau informasi kepada Panitia Seleksi melalui email seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id atau melalui surat yang dikirimkan kepada Panitia Seleksi dengan alamat Ruang Soegito Sastromidjojo, Gedung Djuanda I lantai G, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710, mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.

Bukti atau dokumen pendukung dipindai dan dilampirkan pada email atau dilampirkan pada surat, apabila ada. Panitia Seleksi menjamin kerahasiaan identitas masyarakat serta masukan dan/atau informasi yang diberikan. Panitia Seleksi tidak melakukan korespondensi atas masukan dan/atau informasi yang diterima.

Hasil seleksi tahap II akan diumumkan melalui laman seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, www.kemenkeu.go.id, dan www.bi.go.id setelah tanggal 15 Mei 2023, yaitu setelah berakhirnya periode penyampaian masukan dan/atau informasi dari masyarakat.

Adapun beberapa nama yang dinyatakan lolos seleksi tahap I yakni, Deputi Komisioner OJK Institute, Plt. Deputi Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan Imansyah; Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir.

Lalu Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang Wijoyosatrio Budiawan; Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso; Ketua Umum Aspakrindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia) Teguh Kurniawan Harmanda.

Kemudian Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam Lumban Tobing; Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bambang Prijambodo; dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono.

"Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat," tulis pengumuman yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu.

Diketahui seleksi tersebut dilakukan untuk mengisi dua jabatan komisioner baru non ex officio guna memenuhi amanat UU No. 4/2023. Dua jabatan itu ialah Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner. (Z-3)