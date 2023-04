Konsumsi BBM Meningkat 43% saat Arus Mudik Lebaran 2023

MUDIK Lebaran 2023, PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoline seperti pertalite dan pertamax series mengalami peningkatan hingga 43% dibandingkan rata-rata harian normal.

Dari catatan Pertamina, konsumsi rata-rata BBM gasoline pada Maret untuk pertalite mencapai 81.372 kiloliter (kl) per hari, pertamax sebesar 13.415 kl per hari dan konsumsi pertamax turbo 568 kl.

"Saat puncak arus mudik pada 20 April 2023 atau H-2 Lebaran, permintaan gasoline naik 43% dari rata-rata harian normal," ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/4).

Berbeda dengan gasoline, Irto menuturkan konsumsi BBM jenis gasoil yakni biosolar, dexlite dan pertamina dex mengalami penurunan 28,5% dibanding rata-rata harian normal pada H-2 Lebaran 2023. Pada penjualan gasoil per Maret, dalam sehari 44.752 kl solar dikonsumsi, 1.617 kl dexlite terjual dan 711 kl pertamina dex dibeli masyarakat per harinya.

"Untuk arus balik diprediksi akan ada kenaikan gasoline," pungkas Irto.

Selama periode angkutan Lebaran 2023, Pertamina memproyeksikan penjualan pertalite mencapai 89.533 kiloliter (kl) per hari, meningkat 10% dibandingkan penjualan rata-rata normal 81.372 kl per hari.

Untuk penjualan pertamax juga diperkirakan melonjak hingga 12,3%, dari penjualan normal 13.415 kl per hari menjadi 15.060 kl per hari. Sedangkan konsumsi elpiji diprediksi naik 3% menjadi 28.812 metrik ton (MT) per harinya.

Selama angkutan Lebaran tahun ini, Pertamina menyiapkan 7.491 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), menyiagakan 114 terminal BBM, 400 motoris di sejumlah titik jalur mudik untuk membantu pengendara yang kehabisan bensin di tengah jalan. Lalu, disediakan 667 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) dan 5.471 agen elpiji. (Ins/Z-7)