Dexa Dukung Kesehatan Pemudik 

PERUSAHAAN riset farmasi Nasional, Dexa Medica, mendukung kesehatan para pemudik melalui campaign “Mudik Bareng Stimuno” dengan membagikan vitamin, suplemen, dan obat-obatan gratis di sejumlah jalur mudik.

“Dexa Medica, mendukung kesehatan para pemudik melalui campaign “Mudik Bareng Stimuno” dengan membagikan vitamin, suplemen, dan obat-obatan gratis di sejumlah jalur mudik sebagai bentuk kampanye obat sirup aman dan juga mendukung kesehatan para pemudik di saat naiknya angka kasus Covid-19,” jelas Marketing and Sales Director of Consumer Health Dexa Medica Maret Yudianto, saat ditemui di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,Selasa, (18/4)

Pembagian vitamin, suplemen, dan obat-obatan merupakan salah satu cara bagi Dexa Medica untuk mengampanyekan obat sirup aman dan juga mendukung kesehatan para pemudik di saat naiknya angka kasus Covid-19.

Dexa Medica membagikan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) Fitofarmaka, STIMUNO dan HerbaVOMITZ di 10 titik yakni Terminal Pulogebang, Stasiun Senen, dan Stasiun Gambir pada Jumat (14/4) lalu.

Kemudian pada Minggu (16/4) dilakukan di Pelabuhan Merak dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya juga akan dilakukan pembagian obat di beberapa Rest Area yakni di KM 57, KM 88, KM 166, dan KM 478 pada Rabu (19/4). Sebanyak 50.000 – 70.000 produk setiap harinya di 10 titik.

OMAI j masuk dalam Pedoman Tata Laksana COVID-19 sebagai salah satu terapi bagi pasien. Pedoman tersebut disusun oleh 5 organisasi kedokteran Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

“Harapan dengan dilakukannya event ini adalah masyarakat dapat mudik ke kampung halamannya tanpa perlu khawatir sakit selama tetap dibarengi dengan menjalankan protokol kesehatan. Selain itu juga kami berharap masyarakat untuk tidak ragu mengkonsumsi produk obat-obatan berbentuk sirup terutama yang diproduksi oleh Dexa Medica. Kami selalu memastikan bahwa produk obat-obatan termasuk berbentuk sirup adalah produk yang aman berkualitas yang telah melalui serangkaian proses ketat dalam menjamin kualitas dan keamanan produk,” pungkas Maret. (RO/E-1)