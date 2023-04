Kadin Optimistis Volume Perdagangan Indonesia-Ceko Akan Terus Meningkat

VOLUME perdagangan Indonesia dengan Republik Ceko pada 2022 meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$173,3 juta. Hal ini menunjukkan perkembangan positif hubungan perdagangan Indonesia dengan Ceko.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta W Kamdani dalam sambutannya dalam acara Indonesia-Czech Business Forum, di Jakarta, Selasa (18/4). Indonesia-Czech Business Forum dalam rangka kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Ceko, Petr Fiala ke Indonesia.

Dijelaskan Shinta sektor perdagangan Indonesia-Ceko antara lain otomotif, bahan kimia, permesinan, gas dan minyak. Kedua negara juga sedang menjajaki peningkatan kerja sama dalam industri pertahanan dan keamanan. "Kita melihat kemajuan signifikan dalam volume perdagangan Indonesia-Ceko pada 2022 yang mencapai US$254,9 juta atau meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya," ungkap Shinta.

Tren positif ini membuat Shinta optimistis volume perdagangan Indonesia-Ceko pada 2023 akan makin berkembang dan melampaui pencapaian pada 2022. "Walau tahun lalu ada pertumbuhan 11 persen, potensi perdagangan Indonesia-Ceko masih belum maksimal. Kami berharap, tahun ini pertumbuhannya dua kali lipat dibanding kenaikkan tahun lalu," katanya.

Di sisi lain, Presiden Kamar Dagang Ceko dan Presiden EuroChambers Vladimír Dlouhy mengatakan dalam kunjungan ke Indonesia, delegasi Ceko membawa 15 perusahaan terbaik di negara tersebut. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan tenaga kerja dan sumber daya yang melimpah. "Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menjadi andalan Ceko untuk mengintegrasikan ekonominya dengan Asia," ungkap Dlouhy.

Dalam Indonesia-Czech Business Forum juga dilakukan penandatanganan beberapa MoU serta Letter of Intent (LoI). Kerja sama yang ditandatangani antara lain Nota Kesepahaman antara Kamar Dagang Ceko dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Nota Kesepahaman antara Fakultas Teknik Czech University of Life Sciences Prague dan PT Pangandaran Permaculture, Letter of Intent on Cooperation antara Excalibur International dengan PT RepublikCorp, serta Letter of Intent on Cooperation antara Excalibur International dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (RO/R-2)