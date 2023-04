Puradelta Lestari Bangun Gedung Pusat Kendali di Kota Deltamas

SINAR Mas Land dan Sojitz Corporation melalui PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) sebagai pengembang Kota Deltamas terus bertransformasi melakukan berbagai inovasi di bidang digital melalui pembangunan gedung security, fire and command center. Gedung ini secara khusus ditujukan untuk pusat pengendalian operasi keamanan (security surveillance) kawasan Kota Deltamas dan antisipasi penanganan keadaan darurat lain secara langsung (real time) berdasarkan data dan teknologi. Dibangun di atas lahan seluas 5.253 m2, gedung security, fire and command center ini memiliki tiga lantai yang dilengkapi dengan sistem keamanan canggih seperti ruang pengendali terpusat CCTV serta sistem pengendali lampu lalu lintas untuk memonitor keamanan dan lingkungan di Jalan Deltamas Boulevard maupun sudut area publik di Kota Deltamas.

"Kehadiran gedung security, fire and command center terpadu ini akan melengkapi fasilitas di kawasan Kota Deltamas. Security, fire and command center merupakan salah satu sarana penunjang dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi hingga informasi sehingga keputusan yang diambil dapat tepat sasaran dan cepat. Gedung security, fire and command center tersebut akan memodernisasi sistem keamanan di Kota Deltamas yang terintegrasi dengan area hunian, komersial, dan kawasan industri sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi penghuni, pelanggan, dan pelaku usaha. Pembangunan gedung pusat kendali ini sudah mulai dibangun pada kuartal ketiga 2022 dan ditargetkan beroperasi pada 2024," urai Presiden Direktur PT Puradelta Lestari Tbk Hongky J Nantung.

Kota Deltamas saat ini gencar mengembangkan lebih banyak fasilitas dan infrastruktur guna mendukung kegiatan live, work and play bagi para penghuninya. Pembangunan security, fire and command center ini akan melengkapi fasilitas berskala kota yang sudah ada di Kota Deltamas. Sejumlah fasilitas yang berdiri di kawasan tersebut antara lain Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, pusat pendidikan bertaraf nasional dan internasional (Cikarang Japanese School, Korean Education Complex (Jakarta International University), Kampus ITSB, Sekolah Pangudi Luhur, dan SMK Ananda Mitra Industri), pusat arena olahraga (Deltamas Sport Center, Pasadena Serenade Club House, dan Malibu Club House), hingga fasilitas kesehatan (Mitra Keluarga Hospital).

Selain itu, Kota Deltamas fokus mengembangkan kawasan industrial estate bertaraf internasional ramah lingkungan yakni Greenland International Industrial Center (GIIC). Di kawasan Industri GIIC, Kota Deltamas juga menghadirkan zona industri khusus di bidang data center yang turut berkontribusi menyumbang pendapatan PT Puradelta Lestari Tbk sebesar Rp1,93 triliun di 2022.

Kota Deltamas dapat diakses melalui Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di KM 37, stasiun Kereta Cepat Karawang yang terhubung langsung dengan Transit Oriented Development (TOD) Kotawana sebagai bagian dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan beroperasi pada 2023. Pada saat ini, pemerintah sedang membangun Jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan dan Kota Deltamas juga akan memiliki akses langsung terhadap tol tersebut tepatnya di KM 31 untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan. Jalan tol baru ini diperkirakan sudah mulai beroperasi di pertengahan 2023. (RO/Z-2)