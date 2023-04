Cetak Berbagai Prestasi Gemilang, Avrist Assurance Mantap Hadapi 2023 

PT Avrist Assurance (Avrist Assurance), perusahaan asuransi dengan visi untuk hadirkan satu polis untuk setiap rumah tangga di Indonesia, bukukan total revenue Rp1.456 Miliar sepanjang tahun 2022. Melonjak 20,36% YoY dibandingkan tahun 2021 (Rp1.210 Miliar).

Laba bersih tahun 2022 juga tumbuh 8,75% menjadi Rp122 Miliar dibandingkan Rp112 Miliar di tahun 2021.

Ini adalah wujud nyata keberhasilan penerapan berbagai langkah strategis Perusahaan sepanjang tahun 2022, mulai dari akselerasi adaptasi asuransi digital, meningkatkan jumlah agen asuransi berkualitas dan berintegritas, mewujudkan komitmen untuk senantiasa mengedukasi masyarakat akan asuransi, serta mendorong seluruh kanal distribusi.

Kekuatan permodalan berbasis risiko per Desember 2022 Risk Based Capital (RBC) pun melonjak ke level 576,71% dari standar minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120%. Menandakan tingkat likuiditas sehat dan kondisi keuangan prima.

Selain itu, hasil investasi juga turut berkontribusi secara positif bagi laba Perusahaan sebesar Rp604 Miliar, tumbuh 23,16% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp491 Miliar. Menandakan bahwa Perusahaan menempatkan instrumen investasi secara tepat.

Kemudian, sepanjang tahun 2022, Perusahaan juga berhasil membayar klaim dan manfaat dengan senilai Rp 520 Miliar, turun sebanyak 24,26% dari tahun 2021 yang sebesar Rp686 Miliar. Dengan kinerja tersebut, maka pada tahun 2022, Avrist Assurance dianugerahi dengan rating AA- (idn) Stable dari Fitch Rating.

Simon Imanto, Presiden Direktur, PT Avrist Assurance, menegaskan, “Sepanjang tahun 2022, Avrist Assurance telah membuktikan komitmen untuk jadi teladan semangat kepeloporan yang merupakan bagian dari integritas Perusahaan."

"Selain menciptakan dan menawarkan produk dan layanan asuransi ke setiap rumah tangga, kami juga dorong kemudahan dan keterjangkauan akses asuransi, sembari giat menjalankan praktik yang menjunjung tinggi kesigapan dan kedisiplinan,” jelas Simon.

Lebih lanjut, Simon memaparkan empat pilar langkah strategis yang akan ditempuh Perusahaan di tahun 2023, pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, memperluas dan memperkuat kapabilitas distribusi, pengembangan dengan fokus pada kebutuhan pokok nasabah, pengelolaan bisnis cerdas.

Empat pilar ini bertumpu pada nilai pokok koporasi, yaiti People Focus, Professional, Agile, Forward Thinking, dan Integrity.

Menurut Ian Ferdinan Natapradja, Direktur Keuangan, PT Avrist Assurance, prestasi yang berhasil dicapai perusahaan merupakan motivator unggul untuk terus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

“Kami berhasil melakukan optimalisasi dan efektivitas dalam menggunakan biaya operasional, dan juga berhasil mengelola investasi dengan baik sehingga memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap laba perusahaan," kaya Ian.

"Sedangkan dari sisi manajemen risiko, kami memperkuat analisis data dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap risiko yang terkait dengan asuransi serta mendiversifikasi produk dengan mengembangkan produk asuransi baru atau memperluas produk asuransi yang telah ada. Semua ini berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan perusahaan,” jelas Ian.

Selama tahun 2022, Avrist memperoleh dua penghargaan dari Bisnis Indonesia dalam Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2022, yakni “The Best Performance Insurance” untuk perusahaan asuransi aset di bawah Rp 25 Triliun dan “The Best CEO” untuk kategori asuransi.

Penghargaan “Best Insurance 2022” with Top Financial Performance and Providing Protection and Added Value to Customers juga menghampiri Avrist dalam acara Indonesia Best Insurance Awards (IBIA) 2022 yang dihelat Warta Ekonomi. Best Insurance 2022 ini diberikan bagi life insurance dengan total aset Rp 5-10 Triliun.

Sederet pencapaian kinerja dan diiringi beberapa penghargaan tersebut membuktikan bahwa Avrist memiliki posisi keuangan yang sehat dan kuat. Sehingga hal ini menjadi pijakan yang solid dan merupakan momentum bagi Avrist untuk bertumbuh menjadi perusahaan asuransi terbaik di Indonesia.

Jos Chandra Irawan, Director of Business, PT Avrist Assurance, menekankan komitmen Perusahaan untuk jadi teladan dalam memastikan bahwa produk asuransi harus terjangkau dan mudah dimengerti.

“Peluncuran dan pengenalan produk asuransi tidak hanya menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis, tetapi juga opportunity untuk mengedukasi dan membuka cakrawala masyarakat akan pentingnya manfaat asuransi dalam berikan proteksi unggul bagi kesehatan, kesejahteraan, dan kondisi finansial di masa mendatang," papar Jos.

"Produk-produk yang diluncurkan oleh Avrist Assurance didesain secara khusus untuk memberikan manfaat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang penuh dengan tantangan, sehingga manfaatnya pun riil dan bernilai,” jelasnya.

Pada tahun 2022, Untuk TOP 3 produk asuransi Avrist Assurance terlaris sepanjang 2022 adalah Avrist Prime Protection, Avrist Pasti dan Proteksi Prima Syariah (Bank Permata), dimana hal ini makin menguatkan posisi Avrist Assurance sebagai penyedia produk asuransi yang terpercaya oleh masyarakat dan keluarga Indonesia.

Selain itu, Avrist Assurance berhasil luncurkan produk asuransi yang secara tanggap menjawab tantangan yang dihadapi oleh rumah tangga Indonesia, yaitu Avrist Warisan 108, produk asuransi jiwa berjangka dari Avrist Syariah. Produk ini menyediakan perlindungan selama 108 tahun uuntuk ahli waris sesuai dengan hukum-hukum Syariah.

Kemudian pada tahun ini, Avrist Assurance akan menajamkan untuk fokus ke produk PAYDI yang sesuai dengan SE OJK 05/2022 dan Asuransi Pendidikan. Hal ini ditandai dengan rencana peluncuran produk Syariah Investa Optima Pro yang dipasarkan melalui bank OCBC.

Selain itu, Avrist Assurance juga melakukan enhancement pada produk-produk existing agar lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ragam kegiatan inisiatif inklusi keuangan, literasi serta CSR PT Avrist Assurance

Belajar dari kondisi pandemi 3 tahun belakangan serta tantangan ekonomi global, Avrist Assurance tetap konsisten dalam menyukseskan program edukasi asuransi secara berkesinambungan, dengan memanfaatkan beragam momentum sebagai kesempatan untuk memperkenalkan manfaat asuransi bagi kebaikan masyarakat dan keluarga Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah:

1. Avrist Assurance terus menyelenggarakan berbagai lokakarya edukatif dalam membina para agen atau tenaga pemasar asuransi berkualitas dan giat dalam menawarkan produk asuransi kepada masyarakat dan keluarga Indonesia

2. Di tahun 2023, Avrist Assurance akan menguatkan kanal distribusi Bancassurance dengan melakukan kolaborasi atau bermitra dengan sejumlah bank ternama di Indonesia.

3. Dari sisi Agency, di tahun 2023, kami berencana akan menambah 16 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) baru, sehingga total KPM kami menjadi 19 KPM.

4. Kemudian, penguatan kanal Digital Partnership serta berencana untuk bekerjasama dengan beberapa perusahaan digital ternama.

5. Dari sisi Group, Avrist Assurance mempunyai kanal distribusi yang berfokus kepada DPLK dan/atau Pension Fund, dengan jumlah klien mencapai 273 perusahaan dan 24.928 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Sedangkan, produk Employee Benefit dari Avrist Assurance adalah salah satu produk employee benefit terkuat di industri. Saat ini, ada 761 client Employee Benefit dengan kelebihan produk berupa:

* Mengikuti ketentuan polis existing calon klien.

* Menjamin HIV, Covid-19, dan penyakit hormonal.

* Pengembalian premi untuk peserta terminasi di tengah periode polis, dll.

7. Kemudian, untuk menunjang proses penjualan, Avrist Assurance sediakan Avrist Pintar dengan berbagai kelebihan seperti:

* Proses aktivasi agen dan penjualan secara digital hanya dalam genggaman.

* Ramah Lingkungan mengurangi penggunaan kertas (paperless).

* Penggunaan digital signature (progress)

8. Kampanye rekrutmen untuk mendapatkan Financial Consultant / Agent melalui “Avrist Click”, yaitu kampanye rekrutmen dengan menggunakan kekuatan jejaring media sosial dan influencer serta digital ads. Hanya dengan klik dan mengisi informasi yang disediakan di landing page, maka anda berpotensi menjadi agen.

9. Pada tahun 2023, InfoBank berikan penghargaan berupa Top Digital Brand karena Avrist Assurance berhasil mengoptimalkan fungsi media sosial serta media online untuk berbagai kebutuhan komunikasi dan bisnis Perusahaan sepanjang tahun 2022.

10. Avrist Assurance mendukung arahan dan regulasi OJK untuk terus mendorong financial literacy guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya asuransi. Inisiatif pada tahun 2022:

* Financial Class bekerjasama dengan Bank OCBC NISP dalam memberikan edukasi terkait Asuransi Syariah.

* Financial Literacy bekerjasama dengan Ikatan Pengusaha Muslim di Indonesia (IPEMI).

* Program Avrist goes to School yang diadakan di SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang diikuti oleh ratusan siswa/siswi dari berbagai jurusan.

11. Memasuki semester 2 tahun 2023 ini, tepatnya hari Sabtu lalu (8 April), Avrist Assurance sukses menggelar ajang Financial Literacy, dimana kami berkolaborasi dengan salah satu komunitas besar di Indonesia yang dihadiri oleh para pemimpin beberapa komunitas.

Beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan, diantaranya:

# Inisiatif CSR pada tahun 2022:

* Avrist sukses mendistribusikan ratusan Paket Berbuka Puasa kepada anak yatim di Jakarta dan Paket Al’Quran Braille kepada yayasan Tuna Netra di Yogyakarta

* Pendistribusian paket sembako, uang santunan, serta paket makan sehat ke ratusan keluarga marjinal di Jakarta

* Avrist juga membuktikan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan melakukan Aksi Restorasi Hutan melalui penanaman 500 pohon yang diadakan di Gunung Malabar, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

# Inisiatif pada tahun 2023:

Pada tanggal 17 April 2023, Avrist Assurance akan mengadakan kegiatan Avrist Ramadhan Berbagi kepada saudara-saudara kita yang mempunyai “Mental Disabilitas” serta Orang Tua Jompo dengan mendistribusikan ratusan paket Ramadhan. (RO/S-4)