IHSG Berpotensi Bergerak Variatif Hari Ini

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/4) berpotensi bergerak variatif (mixed) seiring dengan Bank Indonesia diperkirakan menahan suku bunga acuannya pada pertemuan hari ini.

Dilansir dari Antara, tercatat IHSG pagi tadi dibuka menguat 4,95 poin atau 0,07% ke posisi 6.792,5. Sementara itu Indeks LQ45 naik 0,95 poin atau 0,10% ke 944,3.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 6.754 hingga 6.865.0," ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta.

Bank Indonesia menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Senin (17/4) dan Selasa (18/4) ini, untuk menentukan kebijakan terkait suku bunga BI-7 Day Reserve Repo Rate (BI7DRR).

Pasar memperkirakan BI akan menahan suku bunga acuannya di level 5,75% dalam pertemuan kali ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus periode Maret 2023, yaitu sebesar Rp128,5 triliun atau setara dengan 0,61% Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan periode Maret 2023 surplus sebesar US$2,91 miliar, atau surplus selama 35 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

ari mancanegara, perbankan di Amerika Serikat (AS) mengurangi pinjaman dari dua fasilitas jaminan backstop The Fed. Perbankan AS memiliki pinjaman yang belum lunas hingga 12 April besok sebesar US$139,5 miliar atau menurun dibandingkan dengan pekan sebelumnya sebesar 148,7 miliar dolar AS.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 155,50 poin atau 0,55% ke 28.670,3, Indeks Hang Seng melemah 54,10 poin atau 0,26% ke 20.728,3 indeks Shanghai melemah 3,17 poin atau 0,09% ke 3.382,4, dan indeks Straits Times melemah 15,27 poin atau 0,46% ke 3.303,9. (Z-6)