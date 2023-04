Asyik, Harga Emas Antam Naik Lagi!

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada laman Logam Mulia Rabu (12/4) pagi, naik Rp2.000 menjadi Rp1.071.000 per gram.



Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp2.000 menjadi Rp964 ribu per gram dibandingkan harga buyback pada kemarin senilai Rp962 ribu per gram.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, perlambatan ekonomi global yang dikatakan ada potensi resesi di AS menjadi pemicu kenaikan harga emas. Inflasi yang terus turun membuat ruang kenaikan suku bunga menjadi lebih terbatas dan dollar AS lebih banyak dilepas.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam dilansir dari Antara, pada Rabu, 12 April 2023:



- Harga emas 0,5 gram: Rp585.500.

- Harga emas 1 gram: Rp1.071.000.

- Harga emas 2 gram: Rp2.082.000.

- Harga emas 3 gram: Rp3.098.000.

- Harga emas 5 gram: Rp5.130.000.

- Harga emas 10 gram: Rp10.205.000.

- Harga emas 25 gram: Rp25.387.000.

- Harga emas 50 gram: Rp50.695.000.

- Harga emas 100 gram: Rp101.312.000.

- Harga emas 250 gram: Rp253.015.000.

- Harga emas 500 gram: Rp505.820.000.

- Harga emas 1.000 gram: Rp1.011.600.000.

Selain inflasi yang terus turun membuat ruang kenaikan suku bunga menjadi lebih terbatas dan dollar AS lebih banyak dilepas, kenaikan harga emas juga didorong oleh penguatan permintaan di pasar domestik seiring dengan emas yang dijadikan salah satu alternatif investasi atau hedging di saat ekonomi sedang tidak bersahabat.

Demikian kabar terkini mengenai harga emas Antam. Semoga bermanfaat. (Medcom/Z-4)