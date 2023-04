Cling! Harga Emas Kembali Berkilau, Dolar AS Tenggelam

HARGA emas di pasar spot kembali berkilau. Terpantau secara intraday, harga emas telah mencatatkan return sebesar 0,38% ke level US$2.004 per Troy Ounce. Melihat harga emas yang mengalami volatilitas tinggi, return yang dicatatkan sebesar 4,40% dalam sebulan ini.

"Secara tren, harga emas meningkat memasuki awal tahun. Ini seiring dengan nilai dollar AS yang melemah setelah non-farm payroll AS dilaporkan mengalami penurunan sejalan dengan penguatan pasar tenaga kerja yang tercermin dari penurunan tingkat pengangguran," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, Rabu (12/4).

Perlambatan ekonomi global yang dikatakan ada potensi resesi di AS menjadi pemicu kenaikan harga emas. Inflasi yang terus turun membuat ruang kenaikan suku bunga menjadi lebih terbatas dan dollar AS lebih banyak dilepas.

Pada saat yang sama, harga emas ANTM berada di level Rp 1.089.000 per gramnya, menunjukan bahwa ketidakpastian ekonomi yang tinggi saat ini menjadi pemicu kuat penguatan harga emas yang meninggalkan multiplier effect ke pasar emas.

Hal tersebut juga didorong oleh penguatan permintaan di pasar domestik seiring dengan emas yang dijadikan salah satu alternatif investasi atau hedging di saat ekonomi sedang tidak bersahabat. "Terlebih kesadaran masyarakat akan berinvestasi terus meningkat," kata Nico.

Penguatan harga komoditas emas di pasar emas memang berkorelasi positif dengan kenaikan kinerja saham emiten emas. Kenaikan harga emas di pasar spot menjadi momentum untuk masuk, namun kinerja return saham, fundamental dan prospek ke depan hingga valuasi perlu dipertimbangkan.

"Komoditas emas alamiahnya menempel dengan tembaga bahkan dalam satu bongkahan mayoritasnya lebih banyak kandungan tembaga di mana outlook-nya sedang positif seiring dengan perkembangan kendaraan listrik (EV) yang meningkatkan permintaan elektrifikasi dan tembaga salah satu komponen elektrifikasi," kata Nico.

Probabilitas

Rata-rata emiten emas juga punya produk tembaga. Jadi, penopang emiten emas dari sisi outlook-nya yang positif dan potensi permintaan yang solid ke depannya. Secara valuasi, kenaikan harga emas juga belum secara signifikan mempengaruhi valuasi emiten saham emas.

Mayoritas masih terpantau undervalue, sehingga masih menarik untuk dikoleksi dengan potensi upside yang terlihat masing menguntungkan.

"Harga emas masih berpeluang naik dengan catatan harga tidak turun lebih rendah dari US$1.960. Peluang kenaikannya memiliki tingkat probabilitas sebesar 34% menuju US$2.050 secara jangka pendek. Ruang kenaikan saham emas hingga akhir tahun didorong oleh kondisi ketidakpastian ekonomi, tren pelemahan dolar AS, dan stabilitas pasar keuangan global," kata Nico. (Z-4)