Olsera Berikan Kekuatan Baru Untuk Kemajuan UMKM Indonesia

Setelah 8 tahun berdiri dan dipercaya oleh lebih dari 15 ribu UMKM di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia, Olsera kenalkan wajah barunya. Perubahan ini sekaligus sebagai bentuk komitmen Olsera untuk menjadi All in One System, membantu memberikan perkembangan yang nyata, serta mendukung lebih banyak UMKM untuk terbang lebih tinggi.

Olsera juga kenalkan hardware baru Smart Tab V1 dan Smart Mobile M1. Hardware ini dirancang untuk membantu UMKM dalam mengelola bisnisnya dengan lebih canggih dan efektif. Pelaku bisnis dapat mengakses informasi produk, pengelolaan stok, dan transaksi bisnis dengan lebih mudah dan efisien.

Selain itu, Olsera juga meluncurkan fitur baru yaitu Olsera Market. Dengan fitur ini Merchant Olsera dapat berbelanja tanpa harus keluar rumah, cukup menggunakan ponsel. Fitur ini akan memudahkan merchant dalam berbelanja dan juga lebih hemat waktu dan biaya. Menawarkan berbagai produk yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi ketika kehabisan stock tidak perlu panik lagi, Anda sudah bisa memesannya langsung lewat Backoffice Olsera.

CEO Olsera Novendy Chen mengatakan perubahan logo baru ini untuk merefleksikan perjalanan Olsera agar bisa berkembang lagi menjadi lebih dari sekedar POS, dan menyelaraskan dengan visi dan misi Olsera terbaru. “Alasan kenalkan wajah baru Olsera ini, sebagai bentuk menyelaraskan dengan visi dan misi Olsera yaitu menjadi perusahaan teknologi modern dan inovasi terbaru yang dapat membantu bisnis tumbuh dan tetap relevan, dengan memahami kebutuhan bisnis dan end to end service,” ujar Novendy Chen.

Logo baru ini dianggap sebagai peremajaan merek dengan versi yang lebih segar. Selain itu Olsera menampilkan warna yang tetap segar, dengan tipografi font yang baru. Ciri khas warna biru Olsera tetap dipertahankan dipadukan dengan warna biru lainnya dan putih yang tampil elegan. Tetap dengan balon udara. Yang mana balon udara ini memiliki makna yaitu harapan dan “Harapan Baik” ini adalah refleksi dari harapan pemilik bisnis untuk membawa usaha mereka terbang tinggi. Uniknya tampilan font yang futuristik, Olsera tetap memilih semua huruf kecil, dimana ini melambangkan “Kerendahan Hati”, menunjukkan bahwa Olsera lebih mudah didekati.

“Tampil dengan logo lebih modern, dinamis dan futuristik, kedepannya Olsera akan lebih banyak membangun 'hubungan emosional' dengan rekan bisnis merchantnya seperti kebersamaan, hal ini berarti adanya rasa kepemilikan dari Olsera terhadap bisnis dari Merchant (their business is your business too) sehingga komitmen Olsera untuk terus membantu memberikan kemudahan bagi para UMKM untuk pengelolaan bisnisnya akan terus kami kembangkan,” jelas Novendy Chen.

Kecanggihan teknologi dari fitur yang Olsera miliki ini sudah diuji langsung lewat kerjasama dengan klien-klien perusahaan besar seperti Martha Tilaar, TMII, Ciputra dan masih banyak lagi Brand ternama lainnya. (B-4)