Hanwha Life dan Lippo Jalin Kemitraan Strategis

HANWHA Life, perusahaan asuransi terbesar kedua di Korea Selatan dan bagian dari Hanwha Group, grup konglomerat terbesar ke-7 di Korea, bersama dengan Lippo telah membentuk kemitraan strategis untuk berinovasi dan mengembangkan sektor asuransi di Indonesia.

Melalui kemitraan ini, Hanwha akan berinvestasi di Lippo General Insurance (LPGI), perusahaan asuransi umum di Indonesia yang didirikan pada 1963 dengan total aset sebesar Rp2,93 triliun pada 2022.

Investasi di Lippo General Insurance merupakan langkah awal dari kemitraan strategis antara Hanwha Group dan Lippo untuk bekerja sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan, serta mendukung pemerintah dalam memperdalam dan memperluas akses ke sektor layanan keuangan.

Dalam investasi ini, Hanwha Group, melalui dua anak usahanya, yaitu Hanwha Life Indonesia dan Hanwha General Insurance Co., Ltd, akan menjadi pemegang saham pengendali di LPGI dengan kepemilikan saham sebesar 62,59%.

Presiden Direktur Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong mengatakan, “Melalui investasi dan kemitraan dengan Lippo General Insurance, Hanwha Life Indonesia akan tumbuh semakin kuat dan portofolionya akan menjadi semakin lengkap. Ke depannya, Hanwha Life tidak hanya menyediakan asuransi jiwa, tetapi juga asuransi umum bagi masyarakat Indonesia. Untuk produk asuransi umum, asuransi mobil merupakan salah satu potensi besar.”

Namkoong menambahkan, “Hanwha Life Indonesia akan memiliki jaringan dan nasabah yang semakin luas. Hanwha Life Indonesia juga berkolaborasi dengan Lippo Group dalam kerja sama multisektor dan penjualan produk asuransi jiwa berjangka. Salah satu target utama Hanwha Life Indonesia adalah menjadi Insurtech nomor satu dalam kompetensi bisnis di Indonesia. Saat ini, Hanwha Life Indonesia sedang mengembangkan platform penjualan asuransi digital dan menggarap aplikasi berbasis metaverse.”

Direktur PT Inti Anugerah Pratama Eddy Handoko berkomentar, “Kami sangat antusias menyambut kemitraan dengan Hanwha dan komitmen mereka kepada Indonesia. Kemitraan ini akan memperkuat LPGI dan menciptakan fondasi yang kuat untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan jasa keuangan kami lainnya.”

Hanwha Life merupakan perusahaan asuransi jiwa terbesar kedua di Korea Selatan, sekaligus bagian dari Hanwha Group, grup konglomerat (chaebol) terbesar ketujuh di Korea.

Pada 2021, Hanwha Life Insurance Co., Ltd membukukan total aset sebesar Rp1.881 triliun, sedangkan aset Hanwha General Insurance Co., Ltd sebesar Rp230,8 triliun.

Lebih lanjut, PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 24 Oktober 2013 dengan aset sebesar Rp2,08 triliun pada kuartal keempat tahun 2022. (RO/Z-1)