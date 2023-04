IHSG dan Rupiah Kompak Melemah Pagi Ini

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (11/4) dibuka melemah 6,08 poin atau 0,09% ke posisi 6.765,1. Indeks LQ45 juga turun 1,12 poin atau 0,12% ke posisi 934,4.

Tidak hanya di pasar modal, Rupiah juga tercatat pagi ini tidak menguat. Nilai tukar Rupiah turun 31 poin atau 0,20% ke posisi Rp14.933 per dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan hari sebelumnya Rp14.902 per dolar AS.

IHSG diperkirakan bergerak variatif menjelang laporan data inflasi AS pada Kamis (13/4) WIB. Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas mengatakan IHSG berpeluang bergerak pada level 6.708 hingga 6.819 pada hari ini.

Data pasar tenaga kerja AS yang masih solid dan inflasi yang sulit turun, membuat investor kembali memprediksi The Fed dapat menaikkan suku bunga acuan pada bulan depan.

Kemudian dari sektor komoditas, minyak mentah ditutup turun setelah naik selama tiga minggu berturut-turut karena dipicu oleh kekhawatiran kenaikan suku bunga The Fed lebih lanjut yang dapat melemahkan permintaan.

Bursa AS ditutup variatif pada perdagangan kemarin di tengah menguatnya data tenaga kerja Negeri Paman Sam tersebut yang dirilis pada Jumat (7/4/2023) pekan lalu.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 337,90 poin atau 1,22% ke 27.971,6, Indeks Hang Seng menguat 301,88 poin atau 1,48% ke 20.633,0, indeks Shanghai melemah 4,20 poin atau 0,13% ke 3.311,1, dan indeks Straits Times menguat 13,81 poin atau 0,42% ke 3.308,2. (Ant/Z-6)