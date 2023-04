IFG Buka Kesempatan Bagi Masyarakat yang Ingin Mudik Bersama BUMN 2023

INDONESIA Financial Group (IFG), BUMN Holding asuransi, penjaminan dan investasi, kembali membuka kesempatan mudik gratis bagi masyarakat yang ingin merayakan lebaran tahun ini, melalui program mudik bersama BUMN.

Mengambil tema "Mudik Dinanti, Mudik di Hati Bersama BUMN 2023", program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan didukung oleh IFG dan Anak Perusahaan (PT Jamkrindo, PT Askrindo dan PT Jasindo) sebagai bagian dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur SDM IFG yang juga membawahi fungsi TJSL, Rizal Ariansyah mengungkapkan, “Kegiatan mudik bersama ini diadakan sebagai bagian dari peranan IFG sebagai bagian dari BUMN yang hadir dalam membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga tercinta di hari yang istimewa."

Tahun ini Targetkan Sekitar 1.850 Peserta Mudik

"Tahun lalu, IFG telah memberangkatkan 600 peserta mudik, dan tahun ini ditargetkan untuk memberangkatkan kurang lebih 1.850 orang peserta," kata Rizal dalam keterangan pers, Senin (10/4).

"Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta dalam kegiatan mudik ini juga tidak sulit, hanya mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) serta telah memperoleh vaksinasi Covid-19," jelasnya.

Rizal juga turut menambahkan, bahwa program Mudik Bersama BUMN 2023 mengutamakan peserta dari golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga diharapkan dapat memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik.

“Selain membantu masyarakat yang kurang mampu untuk kembali ke kampung halaman, adanya program ini juga diharapkan dapat mengalihkan pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua agar dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman menggunakan armada bus dengan kondisi lolos tes ramp check dan pengemudi bus yang telah lolos tes narkoba,” papar Rizal.

Program Mudik Mulai Dibuka 5 April

Pendaftaran untuk mengikuti program mudik ini dibuka dengan kuota terbatas yang dimulai dari tanggal 5 April 2023 sampai dengan kuota terpenuhi.

Untuk turut serta dalam program mudik bersama tersebut, calon peserta cukup melakukan pendaftaran ke link website berikut ini: https://daftar.mudikbersamabumn.id dan memilih IFG Group sebagai BUMN penyelenggara.

Secara keseluruhan, Kementerian BUMN telah menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis pada lebaran 2023, dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.

Sementara itu, mudik bersama yang diselenggarakan oleh IFG, holding dan anak usahanya akan memberangkatkan total 1.850 orang pemudik menggunakan 39 armada bus eksekutif dengan tujuan beberapa kota di Indonesia meliputi Kuningan (via Cirebon), Pekalongan (via Tegal), Purworejo (via Purwokerto), Magelang (via Temanggung), Kudus (via Semarang), Yogyakarta (via Klaten), Wonogiri (via Solo) dan Surabaya.

Tidak hanya sebatas moda transportasi saja, peserta mudik juga akan dibekali oleh perlindungan Asuransi Kecelakaan, konsumsi serta sarana prokes.

“Dalam program ini, waktu pemberangkatan mudik gratis tersebut rencananya akan dilaksanakan dalam 2 kloter yaitu di tanggal 18 April 2023 yang rencananya akan dilepas secara simbolis oleh Menteri BUMN bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta dan pada tanggal 19 April 2022 dengan titik keberangkatan dari Senayan, Jakarta," terangnya.

"Kami harap dengan adanya program mudik bersama tahun ini, IFG dapat membantu mengobati kerinduan masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman mereka masing-masing di hari raya,” tutup Rizal. (S-4)