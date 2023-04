Bank Indonesia Berpartisipasi Dalam Boao Forum For Asia 2023

TREN digitalisasi telah berkembang pesat dalam dekade terakhir dan memengaruhi pilar ekonomi, mengubah fungsi tradisional, terutama di sektor keuangan. Regulasi terkait digitalisasi yang tidak tepat berpotensi mengganggu stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif.

Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono saat memberikan sambutan Boao Forum For Asia (BFA) 2023 di Kota Qionghai, Tiongkok, akhir Maret lalu. BI diundang dalam BFA 2023 untuk menyampaikan lead speech pada sesi Financial Roundtable dengan tema 'Financial Infrastructure and Services in the Digital Era'.

Dikatakan, Indonesia merupakan negara dengan kapasitas digital ekonomi yang diperkirakan mencapai lebih dari US$100 miliar pada 2025. "Merespon hal itu, Bank Indonesia sebagai regulator telah melakukan sejumlah insiatif diantaranya menerbitkan Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang bertujuan membentuk ekosistem sistem pembayaran yang sehat dan sebagai acuan pengembangan ekonomi serta keuangan digital, mengembangkan BI-FAST yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. serta mengadopsi QRIS sebagai standar nasional untuk QR code," jelasnya dalma keterangan yang diterima, Jumat (7/4).

Setelah menghadiri BFA 2023, Doni meresmikan 'Indonesia Promotion Hub (IPH): Hainan Chapter' di dua tempat yang merepresentasikan makanan dan wisata khas Indonesia dan relatif sangat ramai dikunjungi wisatawan domestik Tiongkok yaitu Rumah Makan ‘Istana’ dan tempat wisata ‘Desa Bali’ di Kota Wanning, Hainan. Juga dilakukan peresmian fasilitas promosi BI di Restoran Istana, penandatanganan LOI Kerja Sama Bidang Promosi Pariwisata dan Perdagangan antara Roemah Indonesia dengan Manajemen Desa Bali, serta pameran Kopi khas Indonesia dan foto Wonderful Indonesia. Kegiatan ini juga didukung KJRI Guangzhou, serta komunitas lokal yaitu Guiqiao (WNA Tiongkok yang pernah tinggal di Indonesia), dan puluhan agen perjalanan dan budaya.

"Fasilitas promosi di Restoran Istana merupakan langkah awal untuk mendukung upaya menarik turis berkualitas dari Tiongkok ke Indonesia dan mempromosikan produk-produk premium UMKM Indonesia kepada konsumen serta pelaku bisnis Tiongkok. Sedangkan peresmian IPH Hainan Chapter di Desa Bali merupakan langkah awal upaya mendatangkan turis berkualitas dari Tiongkok ke Indonesia dan export hub bagi komoditas atau produk premium UMKM Indonesia," jelas Doni. (RO/R-2)