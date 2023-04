Maka Capital Luncurkan Impact Investment Fund

MAKA Capital meluncurkan program pendanaan bertajuk Impact Investing and Venture Philanthropy bersama HMBC Rikrik Rizkiyana. Ia merupakan seorang lawyer senior yang aktif menjadi filantropis di Indonesia.



Managing Partner dan CEO dari Maka Capital Kailash Raghuwanshi mengatakan, pihaknya sangat menyambut dengan baik atas kesediaan HMBC Rikrik Rizkiyana menjadi Investment Board sekaligus Fund Sponsor pertama di program ini.



“Dana modal ini akan mendanai 5 hingga 10 perusahaan yang memiliki fokus dan komitmen untuk memberikan dampak kepada sosial dan lingkungan setiap tahunnya. Kami juga mengajak investor sosial di skala internasional dan nasional untuk mendukung kemajuan program ini di Indonesia,” jelas Kailash dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (7/4).

Baca juga: BKPM Dorong Kemajuan Investasi lewat Penguatan Teknologi



Rikrik Rizkiyana adalah seorang pengacara senior dan juga filantropis yang telah diakui secara global. Rikrik Rizkiyana masuk ke dalam daftar Asia’s 2017 Heroes of Philanthropy versi Forbes dan juga Finalist dari Ernst & Young Social Entrepreneur of The Year Tahun 2015.



Sementara Kailash Raghuwanshi sendiri merupakan mantan Board Advisor dari Landcent -perusahaan yang didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation- yang telah menekuni dunia investasi selama 15 tahun dan telah bekerja di berbagai perusahaan modal ventura di mancanegara. Posisi terakhirnya di Landcent dan Bill & Melinda Gates Foundation membuatnya terinspirasi untuk meluncurkan konsep Impact Investing di Indonesia.

Baca juga: Polri dan Kementerian/Lembaga Kerja Sama dalam Deteksi Pengelolaan Dana Filantropi



Impact Investing adalah pendekatan investasi yang tergolong baru dan merupakan kombinasi dari investasi tradisional dan filantropi tradisional. Dimana filantropi tradisional memberikan dampak secara langsung namun tidak berkelanjutan dan investasi tradisional yang berkelanjutan namun hanya fokus pada aspek keuangan.



“Bersama HMBC Rikrik Rizkiyana, kami ingin merubah landscape investasi di Indonesia dan kami percaya bahwa Impact Investing adalah konsep yang memiliki potensi di masa depan. Mengingat Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia secara 5 tahun berturut-turut menurut The World Giving Index,” tandas Kailash. (RO/Z-10)