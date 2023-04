Pasokan Pangan di Pasar Induk Kramat Jati Melimpah dan Harga di Jabodetabek Stabil

PASOKAN bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terpantau lancar. Para petani di sejumlah sentra terus mengirimkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti cabai, bawang dan juga beras. Kondisi tersebut membuat stok dan ketersediaan pangan di pasar tersebut dalam kondisi aman.

Staf Usaha dan Pengembangan Pasar Induk Kramat Jati Suminto mengatakan bahwa pasokan cabai yang ada pada Kamis (6/4) mencapai 104 ton, dan bawang merah mencapai 152 ton atau dalam posisi tinggi mengingat para petani baru saja menggelar panen raya.

"Harga bawang merah dalam kisaran Rp22 ribu hingga Rp27 ribu. Namun harga cabai cendrung turun karena harus mengikuti mekanisme pasar dan harga cabai di luar Jawa yaitu Sulawèsi mulai panen," ujar Suminto, Jumat (7/4).

Suminto mengatakan, harga-harga seperti cabai dan bawang lebih rendah rata-rata daerah sentra dalam posisi panen raya. Termasuk soal beras yang juga baru dilakukan puncak panen raya sehingga stoknya masih dalam posisi cukup.

"Bawang merah dan cabai harga di bawah normal karena semua daerah dalam posisi panen. Karena itu masyarakat tak perlu khawatir mengingat stok yang ada saat ini aman terkendali," katanya.

Diketahui, harga bahan pokok pangan di pasar Jabodetabek dalam posisi aman alias stabil. Di Kota Bekasi, Jawa Barat tidak ada kenaikan apalagi kelangkaan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi Nurbaiti. Menurutnya, pantauan harga dan aktivitas sejak 3 April kemarin berjalan lancar.

"Hasil pemantauan per tanggal 3 April sampai dengan 6 April rata-rata harga sembako relatif stabil malah cenderung menurun. Jadi tidak ada kenaikan yang cukup signifikan," kata Nurbaiti.

Nurbaiti menjelaskan, harga beras premium di Pasar Atrium Pondokgede sebesar Rp13 ribu per kg. Harga yang sama juga terjadi di Pasar Baru Bekasi Rp13 ribu per kg, sedangkan di Pasar Kranji Baru lebih murah yakni Rp12 ribu per kg.

Untuk cabai merah keriting di pasar Atrium Rp35 ribu per kg, di Pondokgede Rp35 ribu per kg. Hanya di Pasar Kranji Baru saja yang mengalami penurunan, yaitu Rp30 ribu per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah di Atrium harganya Rp35 ribu per kg, di Pondokgede Rp34 ribu per kilogram dan di Kranji Baru sebesar Rp35 ribu per kg.

"Untuk daging ayam broiler juga stabil sebesar Rp35 ribu per kg. Hanya di pasar Kranji Baru saja yang mengalami kenaikan per hari ini sebesar Rp38 ribu perkilogram," katanya.

Adapun untuk daging sapi harganya masih normal yaitu Rp130 ribu per kg. Kenaikan harga daging hanya di Pasar Atrium yang naik Rp10 ribu menjadi Rp140 ribu. Sisanya bawang putih, daging sapi beku, gula pasir, minyak goreng, kacang dan tepung masih stabil seperti harga pada hari-hari biasanya.

"Mudah-mudahan sampai mendekati lebaran mendatang harganya tetap stabil. Kami terus melakukan pemantauan pada setiap harinya," jelasnya.

Terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan ketersediaan bahan pokok pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional dalam kondisi aman. Dia menjamin produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebaran mendatang.

"Kita pastikan ketersediaan aman. Kita sudah menerima laporan dari daerah dan dari hasil pemantauan di lapangan 13 komoditas kita aman. Walaupun ada 4 komoditas yang didatangkan dari luar negeri seperti kedelai, gula, daging dan bawang putih. Tapi saya pastikan semuanya aman," jelasnya. (RO/S-3)