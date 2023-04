Bank DKI Raih Empat Penghargaan Digitech Award 2023

Konsistensi Bank DKI dalam mendorong transformasi produk dan layanan digital kembali diapresiasi oleh lembaga independen.

Yang terbaru, Bank DKI raih 4 (empat) kategori penghargaan sekaligus sebagai The Best IT Development & Innovation, The Best IT Governance & The Best Digital Workplace kategori Local Banking Industries. Direktur Bank DKI juga menerima penghargaan kategori individu sebagai The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year 2023, secara spesifik diberikan kepada Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy dan The Best Chief Information & Digital Officer of The Year 2023, secara spesifik diberikan kepada Direktur Teknologi & Operasional, Amirul Wicaksono.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy bersama Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono pada gelaran Digital Technology & Innovation Awards 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (29/03) lalu

.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga terhadap wujud komitmen Bank DKI dalam menjalankan peran sebagai kolaborator pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya DKI Jakarta, yang kami wujudkan melalui pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk perluasan aksesibilitas produk dan layanan keuangan kepada masyarakat” ujar Fidri.

Senada dengan itu, Amirul Wicaksono menambahkan bahwa raihan penghargaan ini juga menjadi sinyalemen bahwa langkah strategis Transformasi 5.0 yang saat ini dijalankan Bank DKI berada pada jalur yang tepat untuk peningkatan kapabilitas dan kapasitas Bank DKI dalam menjawab tantangan pada era VUCA dan persaingan digitalisasi layanan pada industri perbankan dan keuangan yang semakin ketat.

Perolehan penghargaan individu kepada Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy dan Direktur Teknologi & Operasional, Amirul Wicaksono, tidak terlepas dari kontribusi nyata yang diberikan dalam mempetahankan kinerja bisnis Bank DKI, termasuk berbagai strategi inisiatif dalam berinovasi dan pengembangan kearah digital. Bersama komando Direktur Utama, Fidri Arnaldy, Bank DKI mengimplementasikan Program Transformasi 5.0, yang merupakan program pembenahan pada seluruh aspek, mulai dari bidang Human Capital, Teknologi Digital serta mempertajam lini bisnis dan pembentukan ekosistem, yang kesemuanya dikerangkai dengan implementasi Governance, Risk and Compliance.

Atas implementasi strategi transformasi tersebut Bank DKI berhasil meningkatkan kinerja keuangan dengan tumbuh pesat dengan tetap prudent dan sehat, serta mampu membuktikan untuk terus tumbuh positif selama kondisi ekonomi yang menantang.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan penghargaan ini memotivasi Bank DKI untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing, layanan serta kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

”Menghadapi tahun 2023, Bank DKI siap untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk peningkatan daya dukung finansial melalui digitalisasi, demi meniscayakan kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah serta pengembangan bisnis Bank DKI secara berkelanjutan. ” tutup Arie. (RO/E-1)