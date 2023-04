Didorong Teknologi Digital Indosat Ooredoo Hutchison, Sektor Bisnis Indonesia Semakin Terdepan

TEKNOLOGI digital yang terintegrasi menjadi jawaban untuk bisnis yang lebih besar dan berkelanjutan, di antaranya dalam pemasaran.



“Pemasaran itu berbiaya mahal. Nah, bagaimana kita melakukan pemasaran berbasis data, apa yang kita spent, harapannya return of investment-nya tinggi,” kata SVP Head of Enterprise Business Marketing Indosat Ooredoo Hutchison, Linggajaya Budiman pada Program Newsline, Metro TV.



Lingga menjelaskan bahwa kampanye dan promosi harus menggunakan data agar bisa menjangkau calon pelanggan yang tepat.

Langkah selanjutnya adalah melakukan optimalisasi kampanye dengan memastikan data yang dimiliki sudah tepat untuk dijadikan dasar strategi pemasaran. Di mana hal ini hal tersebut menjadi tantangan bagi semua perusahaan di seluruh dunia.



“Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan modeling dari data itu. Modeling ini bukan hal yang simpel. Ada matematikal, stokastikal, dan lain-lain,” ujar Lingga.



Ketika proses modeling tuntas, dilanjutkan dengan penafsiran terhadap hasilnya. Lingga menegaskan ini rangkaian tahapan yang harus dilakukan dalam penentuan data yang tepat.

UMKM Lakukan Transformasi Digital



Lingga menyinggung transformasi digital, termasuk di sektor UMKM. Menurut Lingga, sebuah institusi atau perusahaan seharusnya memiliki rencana strategis dan holistik.

Selain itu, perusahaan memiliki budaya yang haus inovasi, pemilihan teknologi dan sumber daya manusianya perlu dikembangkan. Di sisi lain stakeholder dalam entitas bisnis pun harus memiliki komitmen tinggi dan disiplin dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan.

“Bagaimana UMKM kita di Indonesia mestinya bisa terbantu sangat banyak ketika mulai mengadopsi teknologi digital ke dalam bisnis proses,” ujar Lingga.



CEO & Founder Zeals Asia Tommy Teguh Susetio sepakat bahwa bisnis di masa sekarang harus berbasis data. Ia menyebut Indosat Ooredoo Hutchison merupakan perusahaan yang menyediakan data yang tepat untuk pengembangan bisnis atau performance marketing.



“Dengan data yang kita bisa manage, akhirnya cost yang tidak perlu bisa kita minimize. Apa itu performance of marketing? When you perform, then we pay it,” kata Teguh.



Teguh menegaskan pengambilan keputusan bisnis tidak boleh sekadar menerka, namun harus didasari juga dengan data yang akurat.



“Dari Indosat Ooredoo Hutchison bisa provide detailnya (data). Saya sudah lihat luar biasa. Bahkan kita bisa mapping satu area, campaign-nya pakai location based, tembak pakai WhatsApp. Detail-detailnya bisa kelihatan semua. UMKM pun bisa tumbuh dan bisa naik kelas. Bukan hanya UMKM, tapi juga enterprise juga sangat perlu,” kata Teguh.

