Paket All In Wedding Membuat Recana Pernikahan Menjadi Lebih Praktis

MEMILIKI momen pernikahan yang istimewa dan sakral tentu menjadi dambaan bagi mayoritas calon pengantin yang sedang merencanakan pernikahan. Calon pengantin dituntut cermat dalam mempersiapkan acara resepsi pernikahan sehingga dana yang dikeluarkan bisa efektif. Jangan sampai pesta pernikahan justru menguras seluruh dana yang sebetulnya lebih penting dibutuhkan untuk kehidupan setelah menikah dengan pasangan nanti.

Dalam menyiapkan acara resepsi pernikahan, komunikasi dengan pasangan menjadi hal yang sangat penting. Beberapa tantangan seringkali muncul dalam merancang resepsi pernikahan di antaranya adalah anggaran. Penting untuk mengetahui kapasitas diri dalam menyiapkan dan mengelola anggaran yang harus diputuskan kedua belah pihak calon pengantin.

Belum lagi urusan venue atau lokasi pernikahan. Yang mengharuskan calon pengantin survei ke berbagai lokasi yang menyita waktu juga biaya. Termasuk memilih vendor untuk katering, dokumentasi, sampai hiburan. Dan, tentu saja saat hari H, kita perlu menyerahkan atau meminta bantuan orang lain untuk mengaturnya agar berjalan sesuai keinginan.

Baca juga : Ini Keuntungan Menggunakan Jasa Wedding Planner Untuk Gelar Acara Pernikahan

Sebetulnya, untuk mempermudah mempersiapkan acara resepsi pernikahan kini calon pengantin bisa melirik paket-paket pernikahan lengkap atau all in yang dijual oleh perusahaan penyedia jasa paket pernikahan.

Baca juga : 200 Vendor Pernikahan Hadir di Indonesia Dream Wedding Festival 2023

Selain tidak perlu repot-repot menghubungi vendor satu per satu, paket pernikahan all in bisa membuat calon pengantin lebih berhemat. Harga paket pernikahan all in dipastikan akan lebih murah dibanding harga satuan sehingga memiliki keuntungan nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Dengan memilih paket pernikahan all in, calon pengantin pun tidak lagi kerepotan mempersiapkan perayaan pernikahan maupun pelaksanaan perayaan pernikahan pada hari H, sehingga mereka bisa lebih fokus pada persiapan yang lainnya.

“Paket pernikahan bisa membantu banyak pasangan dalam mempersiapkan hari besar mereka, paket all in, belum lagi ditambah dengan bonus untuk melengkapi apa yang couples perlukan seperti foto prewedding, cincin kawin dan sebagainya,” ujar General Manager Ohana Enterprise Yogy Rulan Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/4).

Selama Jumat (31/3) hingga Minggu (1/4) Ohana Enterprise membuka booth dalam ajang pameran Indonesia Dream Wedding Festival 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Bagi para calon pengantin yang tertarik dengan paket pernikahan all in bisa langsung mengunjungi booth Ohana yang berada di booth c7, c9 Asembly Hall, JCC.

“Calon pengantin baik itu adat tradisional atau internasional yang memiliki keterbatasan untuk mengatur waktu dalam persiapan bisa menggunakan jasa Ohana. Paket all in Ohana adalah solusi yang tepat untuk pengantin yang ingin kepraktisan dalam mempersiapkan acara pernikahan mereka,” jelas Yogi. (Z-8)