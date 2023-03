Produk Jelly Shoes dari Brasil, Zaxy Bidik Konsumen Gen Z di Indonesia

BRAND jelly shoes yang dirancang dan diproduksi dari Brasil, Zaxy, memperluas jangkauan produk-produk penuh warna-warni untuk gen Z di Indonesia dengan membuka store terbaru di Kota Kasablanka, lantai 1, Jakarta Selatan.

Store ke-3 ini semakin menujukkan komitmen Zaxy untuk memenuhi tingginya minat pecinta fashion di Indonesia dari kalangan remaja atau Gen Z, terhadap produk yang mendukung aktivitasnya.

Zaxy, mulai didirikan pada tahun 2009, dan berkomitmen menghadirkan produk-produk fashion yang terbuat dari bahan vegan dan 100% dapat didaur ulang.

Zaxy merupakan brand dengan karakter active, fun, friendly and trendy yang menyasar remaja yang fashionable, bold and feminine, fun and creative.

Bangkitkan Kekuatan dalam Diri Perempuan

Winnie, Brand Manager Zaxy Indonesia, mengatakan “Zaxy adalah brand yang percaya bahwa semua perempuan dapat mengubah hidup mereka dan memiliki kemampuan untuk berprestasi."

"Zaxy juga membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri setiap perempuan dan menggunakan fesyen sebagai bentuk ekspresi diri yang penuh optimisme," kata Winnie dalam keterangan pers, Jumat (31/3).

"Ini tergambar dengan koleksi penuh warna yang berani, fashionable namun tetap mengedepankan kenyamanan bagi penggunanya. Ini sejalan dengan moto kami, “Ignite Your Spark”. We want Indonesian girls feel confident and love their self, because #WeAreZaxy.,” paparnya.

Store Zaxy Usung Konsep Open Store

Berbagai koleksi Zaxy sudah tersedia di Indonesia dan kini semakin terjangkau dengan tambahan store di Kota Kasablanca yang mengusung konsep open store.

Rangkaian koleksi Zaxy dalam bentuk sandal, slides, platform dan flat shoes tertata apik agar pengalaman mencoba beragam koleksinya tetap fun seperti karakter koleksinya.

Store terbaru Zaxy memiliki ukuran 43m2, dengan keseluruhan material berwarna putih yang menjadikan rangkaian produk lebih menonjol dan tertata apik diatas rak-rak minimalis.

“Untuk bulan ini, Zaxy meluncurkan koleksi terbaru, Zaxy Power Sand yang memberikan tampilan rock namun tetap feminin. You can be fun and bold in the same time," jelas Winnie

"Sol wedge yang terbuat dari EVA dan straps yang menyilang dibagian atas dan buckle di pergelangan kaki membuat koleksi ini layak menjadi koleksi pertamamu. Padukan dengan skirt dan atasan tshirt simple atau linen pants, crop top dan buckle hat untuk kenyamanan saat hang outdengan teman-teman, tutup Winnie.”

Zaxy dapat diperolehmelalui website: www.zaxy.id dan 3 lokasi store di AEON Mall Sentul City, Ground Floor, Margo City Mall, Ground Floor, Kota Kasablanka, 1st Level. (RO/S-4)