Masyarakat Perlu Paham Risiko Investasi

HEAD of Deposit Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret menyatakan masyarakat harus mengenali risiko terlebih dahulu sebelum memulai investasi. Ada berbagai risiko yang harus dikenali, yaitu risiko diri sendiri maupun risiko dari produk yang akan diinvestasikan.

"Kadang kita tahu risiko kita, tapi lupa kalau produk punya risiko yang harus dipelajari, itu risk-first (approach)," kata dia dalam Media Gathering dan Literasi Preserve and Grow Your Wealth Through Risk-First Approach di Jakarta, Kamis (30/3).

"Di UOB, risk-first adalah karena kami menyadari pentingnya keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Itu yang terus kami gaungkan mengenai risk-first approach," lanjut Vera.

Baca juga: Ekonom: Unrealized Loss , Bagian Risiko Investasi Wajar

Pendekatan risk-first disebut memastikan nasabah dapat memahami tingkat risiko dirinya sendiri dan dari produk yang akan diinvestasikan sebagai titik awal dalam perjalanan pengelolaan keuangan.

Pendekatan tersebut juga membantu nasabah dalam mengidentifikasi risiko serta mengelola portofolio keuangan sebelum mempertimbangkan imbal hasil yang ingin dicapai agar terhindar dari risiko berlebihan dalam mencapai tujuan keuangan.

Baca juga: Investasi Bodong Masih Marak, Ini Cara Menghindarinya

"Sebenarnya tidak cukup hanya tahu risiko, tujuan juga penting mulai dari jangka pendek, jangka panjang, uang sekolah anak, dana pensiun, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan-kebutuhan investasi lainnya. Tujuan dari investasi akan mempengaruhi produk apa yang paling tepat dimiliki oleh nasabah saat itu sesuai dengan profil risikonya," ucapnya. (Z-6)