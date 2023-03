Pengguna Aplikasi Bibit Plus Bisa Investasi Obligasi Fixed Rate

APLIKASI investasi digital, Bibit.id kembali menghadirkan inovasi untuk membantu para investor mendiversifikasikan portofolio investasi mereka.

Lewat Bibit Plus, kini seluruh masyarakat bisa dengan mudah membeli Obligasi Negara Fixed Rate (FR) yang 100% dijamin oleh pemerintah Indonesia.

Head of Investment Research Bibit.id, Vivi Handoyo Lie, mengatakan bahwa Obligasi FR memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya menarik.

Pertama, yield Obligasi FR tergolong tinggi dan lebih besar daripada deposito atau tabungan di bank. Saat ini, rata-rata yield Obligasi FR adalah sekitar 5-7% per tahun.

"Apabila mengacu pada Data Statistik Perbankan Indonesia bulan Desember 2022, rata-rata suku bunga deposito ≥12 bulan bank umum adalah 4,68% per tahun, sementara pada periode yang sama inflasi telah menyentuh angka 5,51%," katanya.

"Di sisi lain, pajak yang dikenakan pada Obligasi FR juga hanya 10%, berbeda dari deposito yang berada di angka 20%," jelas Vivi.

Obiligasi FR, Instrumen Investasi Aman

Kedua, dari segi keamanan, Obligasi FR merupakan instrumen investasi yang sangat aman karena pemerintah Indonesia menjamin 100% pembayaran pokok dan kuponnya.

Berbeda dari deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memiliki batas maksimal Rp2 milyar per bank per nasabah, jumlah investasi Obligasi FR tetap dijamin oleh negara tanpa batas maksimal.

Obligasi negara FR biasanya disebut risk-free asset, karena bisa dibilang hampir tidak ada risiko gagal bayar.

“Investor juga tidak perlu khawatir dengan jatuh tempo Obligasi FR yang terlihat lama, karena Obligasi FR diperdagangkan di pasar sekunder sehingga sangat likuid. Artinya, investor bisa menjual investasinya sebelum jatuh tempo,” kata Vivi dalam keterangan, Kamis (30/3).

Dari segi kejelasan, Vivi menekankan bahwa semua produk yang diinvestasikan lewat Bibit, mulai dari reksadana, saham, dan Obligasi FR tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sehingga semua investasi tersebut tercatat atas nama pengguna/investor selaku pemilik aset.

Dari segi harga, harga yang Bibit tawarkan juga sangat kompetitif. Harga belinya lebih rendah sehingga investor bisa mendapatkan yield lebih tinggi.

Harga jualnya pun lebih tinggi. Dengan demikian, spread jual-beli jadi lebih rendah. Selain itu, tidak ada biaya-biaya tersembunyi untuk berinvestasi FR di Bibit.

Menurut Vivi, sebagai instrumen investasi yang sangat aman, Obligasi FR cocok untuk investor yang ingin melindungi aset mereka dari inflasi dan mendapat passive income yang pasti. Untuk produk-produk yang bisa dibeli kapanpun di Bibit juga cukup beragam.

Sebagai contoh, Obligasi FR seri FR0070 yang memiliki kupon tetap 8,375% per tahun, FR0096 yang memiliki kupon tetap 7% per tahun, dan FR0097 yang memiliki kupon tetap 7,125% per tahun.

“The beauty of Obligasi FR adalah investor bisa tahu persis berapa yield yang akan mereka terima selama memegangnya hingga jatuh tempo. Yield ini sudah dikunci ketika membeli Obligasi FR dan tidak akan berubah walaupun kondisi ekonomi naik turun,” ujar Vivi.

Investasi dengan Nyaman

Lewat Bibit Plus, para pengguna kini dapat berinvestasi dengan nyaman di berbagai kelas aset seperti reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN) Ritel, saham, dan Obligasi FR di dalam satu aplikasi. Pengguna juga dapat menggunakan Rekening Dana Nasabah (RDN) sebagai metode pembayarannya.

Pengalaman baru dalam berinvestasi di Bibit ini secara bertahap akan dapat dinikmati oleh seluruh pengguna, dan untuk saat ini pengguna yang berminat dapat bergabung ke waiting list Bibit Plus lewat tautan https://bit.ly/waitlist-bibitplus.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pengalaman berinvestasi masyarakat Indonesia, mulai dari aspek kemudahan, kenyamanan sampai kelas aset,” tutup Vivi. (RO/S-4)