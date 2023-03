Produk Kend dan Pendiri Kenari Djaja Raih Penghargaan

KEBUTUHAN akan produk partisi rumah selalu menjadi hal utama untuk dipenuhi. Dalam hal ini, salah satu bagian yang tidak boleh dilewatkan adalah kunci pintu merupakan hal penting, baik untuk keamanan maupun estetika pada sudut pintu ruangan.

Seiring akan kebutuhan itu, produk Kend by Kenari Djaja merupakan salah satu merek yang dipilih oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan partisi pintu di rumah mereka. Dengan beberapa produk partisi kunci pintu seperti digital door lock hingga aneka pilihan model handle pintu dan aksesorisnya yang berstandar internasional bisa menjadi pilihan.

Lebih lanjut, dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat, Kend by Kenari Djaja telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Most Recommended Door Handles & Accesories with Building Lifetime Warranty oleh Indonesia Property & Bank ke XVII dan Indonesia Myhome Award ke VI di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, pekan lalu.



Selain itu, kepercayaan dari masyarakat akan produk Kend by Kenari Djaja ini tidak terlepas dari sosok Hendra Sjarifudin. Sosok yang menjadi pucuk pimpinan Kenari Djaja yang juga mendapatkan penghargaan bergengsi. Hendra Sjarifudin menerima Lifetime Achievement at Building Material Industry.

"Kedua penghargaan ini kami dapatkan berkat kerja keras, komitmen, dan kerja team yang solid dari seluruh keluarga besar Kenari Djaja. Kami turut berbangga atas apa yang telah didapatkan oleh Bapak Hendra Sjarifudin dan juga bagi produk Kend by Kenari Djaja secara keseluruhan," ucap Hendry Sjarifudin, Director Sales & Marketing Kenari Djaja, dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Dari apa yang telah berhasil dicapai tersebut, Hendry memberikan harapan untuk kesuksesan bagi seluruh keluarga besar Kenari Djaja maupun bagi setiap produk aksesoris pintu dan jendela yang ditawarkan bagi masyarakat.

"Harapan kami, tetap seluruh keluarga besar Kenari Djaja akan terus sukses. Kesuksesan ini untuk kita semua, dan kami terus berkomitmen hadirkan pilihan produk handle pintu serta aksesoris jendela berstandar internasional yang diinginkan oleh masyarakat," pungkasnya. (RO/I-2)