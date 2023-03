First Citizens Bank Resmi Akuisisi Aset Silicon Valley Bank

Bank regional Amerika Serikat, First Citizens BancShares, Inc. mengumumkan bahwa anak perusahaannya, First-Citizens Bank & Trust Company, mengadakan perjanjian dengan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk membeli semua pinjaman dan menanggung semua simpanan pelanggan dari Silicon Valley Bank.

First Citizens Bank akan membeli aset tersebut dengan nilai US$110 miliar dari Silicon Valley Bridge Bank, yang didirikan oleh FDIC setelah keruntuhan Silicon Valley Bank pada 10 Maret silam.

Pembelian tersebut meliputi US$35,26 miliar kas tunai, US$72,11 miliar pinjaman bruto dan US$2,7 miliar asset-aset lainnya.

Setelah mengakuisisi, First Citizens Bank akan menanggung US$93,63 miliar kewajiban baik simpanan maupun pinjaman, dan juga kewajiban lainnya.

"First Citizens Bank juga akan menerima jalur kredit yang tersedia dari FDIC untuk keperluan likuiditas kontinjensi. Selain itu, First Citizens Bank telah menandatangani perjanjian pembagian kerugian dengan FDIC untuk memberikan perlindungan penurunan lebih lanjut terhadap potensi kerugian kredit," tulis First Citizens BancShares dalam sebuah rilis.

Mulai Senin (27/3) waktu setempat, 17 cabang lama Silicon Valley Bridge Bank, N.A. akan mulai beroperasi sebagai Silicon Valley Bank, sebuah divisi dari First Citizens Bank.

First Citizens BancShares mengatakan telah menerima semua persetujuan peraturan dan transaksi telah ditutup.

Pada akhir tahun 2022, First Citizens BancShares, yang berkantor pusat di Raleigh, North Carolina, memiliki 550 cabang dan kantor perbankan swasta di Amerika Serikat dengan aset US$109 miliar dan simpanan US$89 miliar. (Ant/Z-11)