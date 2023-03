Kartu Prakerja kembali Gandeng Arkademi Sediakan Puluhan Pelatihan

MANAJEMEN Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja kembali menggandeng Arkademi untuk menyediakan pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja. Arkademi menawarkan lebih dari 30 pelatihan yang bisa diikuti secara daring (online) dengan jadwal kelas yang lebih bervariasi.

CEO Arkademi Hilman Fajrian mengatakan, pihaknya memahami harapan PMO yang ingin meningkatkan kualitas alumni Prakerja melalui kualitas pelatihan agar keahlian yang dimiliki pemilik kartu bisa segera terserap di industri kerja dan mampu berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan hidup.

"Penyediaan materi kelas menjadi krusial dan Arkademi terus memastikan materi pelatihan sesuai dengan kurikulum SKKNI dan rujukan okupansi standar Internasional,” ujar Hilman.

Baca juga : Kartu Prakerja Beri Dampak Positif bagi 16,4 Juta Peserta

Referensi okupansi standar Internasional yang dimaksud mencakup kurikulum Indonesia’s Occupational Tasks and Skills (IndoTaSK) 2020, Critical Occupation List (COL) 2018, The Future of Jobs Report 2020 dari World Economic Forum, dan Indonesia’s Online Vacancy Outlook 2020.

Selain menyiapkan kurikulum terbaik, seluruh pelatihan di Arkademi juga dilengkapi dengan pre-test dan post test untuk menilai perkembangan dari pemilik Kartu Prakerja. Pelatihan juga ditawarkan dalam tiga sesi, pagi, siang dan malam dan seluruhnya dilaksanakan secara daring. Sehingga memudahkan peserta untuk menyesuaikan jadwal pelatihan dengan kegiatan sehari-hari.

Baca juga : Hari ini Bukalapak Fasilitasi Pembelian Kelas Pelatihan Kartu Prakerja

“Harapan Arkademi menghadirkan puluhan pelatihan dengan begitu banyak sesi agar lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Bahkan para pekerja yang berencana untuk switching career atau berganti karier juga bisa menikmati sesi pelatihan di malam hari. Pelatihan Arkademi bisa dibeli melalui digital platform yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja,” pungkas Hilman.

Bukan tanpa alasan PMO memercayakan Arkademi sebagai lembaga penyedia pelatihan untuk program yang revolusioner. Keselarasan misi Arkademi dan program Kartu Prakerja yang bertumpu pada membantu angkatan kerja Indonesia meningkatkan keterampilan terhadap kebekerjaan melalui pelatihan online bersertifikat untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi jaminan kemitraan yang bertumpu pada penyediaan program berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin kredibilitas pelatihan, Arkademi sudah mengantongi lisensi sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) RI nomor 05/D/HK.02.06/2022. Dilengkapi dengan standarisasi mentor bersertifikasi profesi dari lembaga yang kredibel di Indonesia.

Memiliki lebih dari 500 kursus online, Arkademi yang berada di bawah payung PT Arkademi Daya Indonesia, telah dipercaya 2 juta pengguna dan menjadi mitra resmi pemerintah dalam program Kartu Prakerja dalam menyediakan kursus online sejak tahun 2020.

Daily Social melaporkan bahwa Arkademi adalah platform pendidikan vokasi online paling populer nomor 2 di Indonesia. (RO/Z-5)