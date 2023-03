Literasi Keuangan Dianggap Mampu Melindungi Masyarakat Digital

LITERASI keuangan bagi masyarakat dianggap akan melindungi dari penipuan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Untuk itu, PT. Agrodana Futures bersama Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) bekerjasama mengedukasi keuangan bagi masyarakat sekaligus meresmikan Commodity Derivative Interest Group (CDIG) di lingkungan kampus.

Rektor UKDC Adrian Adiredjo mengaku menyetujui pembukaan CDIG di lingkungan kampus. Ia berharap, ini akan melengkapi seluruh mahasiswa dengan keterampilan tambahan yang belum tentu tersedia di kampus lain.

“Kami berharap nantinya mereka bisa langsung terjun ke dalam industri ini dan ikut mengembangkan perekonomian Indonesia,” ungkap Adrian dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (27/3).

Baca juga: Peningkatan Literasi Keuangan Penting untuk Generasi Muda

Direktur Utama PT. Agrodana Futures Laurentius Gunawan menyampaikan, Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Merena perlu diperlengkapi dengan berbagai ilmu termasuk transaksi PBK agar mereka juga bisa ikut mengembangkan dan menikmati manfaat dari industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

“Market update dan berbagai informasi terkait trading yang bisa diakses melalui kanal Youtube, aplikasi Agrodana Futures News dan berbagai media sosial serta kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia adalah usaha nyata kami dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Baca juga: Datangi Kampus Prasmul, AAUI Dorong Literasi Keuangan di Kalangan Perguruan Tinggi

Selain itu, Agrodana Futures berhasil menyandang Best GOFX Broker of the Year untuk tahun 2021 dan 2022. Pihaknya juga terus memberikan edukasi ke masyarakat melalui berbagai cara.

Direktur ICDX Yugieandy Tirta Saputra menambahkan, ICDX memiliki produk eksklusif GOFX yang memungkinkan transaksi Gold, Oil dan Forex dengan kontrak Micro. Sehingga, sangat cocok bagi kalangan mahasiswa yang selama ini bertransaksi kontrak Micro di pialang illegal dari luar negeri, dan seluruh transaksi di GOFX pasti dijamin oleh Lembaga Kliring ICH.

Dengan pembukaan CDIG ini, maka masyarakat pada umum dan kalangan civitas academic akan memiliki kesempatan mendapatkan berbagai informasi dan pelatihan. Tujuannya adalah agar kemampuan dalam bertransaksi PBK meningkat.

“Kehadiran Lembaga Kliring Indonesia Clearing House (ICH) dalam transaksi PBK di Bursa ICDX membuat investor merasa aman, karena investor bisa merasa yakin bahwa apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebug pasti dapat dicairkan dan dinikmati,” kata dia.

ICH juga menyediakan akun e-Citra agar nasabah bisa melihat apakah transaksinya benar tercatat di ICH. Selain itu, ttransaksi di PBK sangat menarik karena bisa dua arah.

Sehingga membuka peluang untuk meraih keuntungan pada saat pasar bullish maupun bearish. Di samping itu, dengan penggunaan leverage memungkinkan investor menanamkan modal dengan modal yang kecil.

“Investor yang bertransaksi di PBK memiliki potensi keuntungan yang luar biasa karena adanya leverage, tetapi mereka perlu memahami mekanisme transaksinya agar bisa memahami risikonya juga,” tambah dia.

Menurut dia, Money Management penting untuk diperhatikan. Agar investor tidak mengalami kerugian yang tidak dikehendaki.

“Selain dari pada itu sebelum memulai berinvestasi perlu diingat kembali terkait 2 hal yaitu sisi legal yaitu terkait perizinan perusahaan pialangnya, wakil pialangnya dan produk instrumennya serta logis dari sisi hitungan dan praktiknya,” tambah dia. (RO/Z-10)