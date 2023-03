Sinar Mas Land Pengembang Properti Terbaik Indonesia Versi IPBA

SINAR Mas Land menorehkan prestasi di kancah nasional dalam ajang Indonesia Property&Bank Awards (IPBA) XVII pada Senin (20/3) di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Malam penghargaan prestisius tahunan dari majalah Property&Bank ini dihelat sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan dan individu yang berprestasi dalam industri properti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada Indonesia Property&Bank Awards edisi XVII, Sinar Mas Land sukses mendapatkan penghargaan tertinggi sangat prestisius yakni The Best Property Developer atau pengembang properti terbaik di Indonesia versi IPBA. Selain itu, Sinar Mas Land dianugerahkan sebagai The Best in Marketing Strategy and Innovation oleh IPBA.

"Terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada Sinar Mas Land sebagai The Best Property Developer dan The Best in Marketing Strategy and Innovation di 2023. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik kepada seluruh konsumen kami. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga Sinar Mas Land dapat selalu menjadi yang terdepan dalam industri properti di Tanah Air," ujar Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta.

Dalam upaya memberikan produk dan layanan properti yang terbaik, Sinar Mas Land berorientasi pada konsumen dalam setiap proses bisnisnya. Salah satu program yang berorientasi pada konsumen ialah program penjualan nasional, Smart Move, yang menawarkan kemudahan cara bayar seperti tunai keras dan KPR/KPA/KPT serta subsidi DP hingga 15%, subsidi bunga hingga 6% (atau 2% selama 3 tahun), subsidi biaya KPR hingga 2,5%, dan free service charge selama 12 bulan.

Tak hanya itu, Sinar Mas Land menjadi pionir dalam hal terobosan produk ramah lingkungan. Beberapa di antaranya ialah sertifikasi Green Building, pemanfaatan solar panel, dan penggunaan listrik hijau yang telah mendapatkan sertifikasi REC (Renewable Energy Certificate) dari PLN. (RO/Z-2)