Bank DKI Raih Predikat BPD Terbaik dalam Inovasi Digital

Bank DKI kembali meraih penghargaan dalam upayanya mendorong transformasi digital sebagai bentuk adaptif menjawab tantangan digitalisasi perbankan.

Adapun penghargaan kategori The Best Regional Government Bank At Digital Innovation (BPD Terbaik dalam Inovasi Digital) tersebut diterima oleh Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono pada gelaran Property & Bank Awards 2023 and Indonesia My Home Awards 2023 .

Penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini diberikan kepada Perusahaan yang berasal dari industri perumahan dan perbankan yang dinilai memiliki kinerja cemerlang serta konsisten membangun inovasi digital.

Amirul Wicaksono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, utamanya kepada customer, maupun mitra kerja yang telah meletakkan kepercayaannya kepada produk dan layanan Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi dan pencapaian kepada Bank DKI yang senantiasa bertransformasi dan menghadirkan inovasi pada produk dan layanan digital sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan kepada nasabah,”ujar Amirul.

Dibawah kepemimpinan Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy, Bank DKI semakin adaptif dalam menghadirkan solusi perbankan digital yang lebih personal, mobile dan handal, salah satunya aplikasi New JakOne Mobile yang hadir dengan tampilan yang lebih menarik, user friendly serta fitur yang semakin lengkap.

Mulai dari bayar bermacam tagihan dan belanja online, transaksi scan dengan QRIS, top up saldo uang elektronik, bersedekah dan berdonasi, pembayaran pajak dan retribusi, hingga mengamankan dana darurat melalui pembukaan deposito dan pembukaan rekening tabungan secara online. Salah satu fitur terbaru, adalah fitur Mobile Cash untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI maupun ATM bank lain yang bekerjasama, seperti Bank BCA, Bank BNI, Bank CIMB Niaga berlogo Prima.

Sebagai informasi, hingga Desember 2022 aplikasi JakOne Mobile berhasil meraih 2 juta pengguna, dengan 22 juta volume transaksi, dan meraih nominal transaksi hingga sebesar Rp22,4 triliun. Selain itu Bank DKI juga terus memperkuat layanan digital guna memudahkan transaksi perbankan masyarakat dengan mengembangkan simple apps JakOne Pay, JakOne Abank dan layanan digital lainnya seperti Cash Management System. Terbaru, Bank DKI juga telah memulai implementasi aplikasi digital lending sebagai bentuk kemudahan akses fasilitas kredit serta pembiayaan bagi masyarakat.

Dalam hal pelayanan transaksi non-tunai menggunakan kartu, Bank DKI terus memperluas akseptasi JakCard yang berfungsi sebagai kartu uang elektronik di berbagai moda transportasi DKI Jakarta, tiket masuk sejumlah museum, hingga transaksi di berbagai merchant yang bekerjasama dengan Bank DKI.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan, ”Bank DKI siap untuk senantiasa menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ekosistem digital, dengan harapan dapat menjawab berbagai kebutuhan perbankan digital nasabah yang adaptif melalui digitalisasi serta berdampak pada pencapaian bisnis yang berkelanjutan” tutup Arie. (RO/E-1)