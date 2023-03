Garuda Indonesia Online Travel Fair 2023 Hadir dengan Diskon Tiket Hingga 80%

GARUDA Indonesia Online Travel Fair (GOTF) kembali hadir dengan promo diskon tiket penerbangan hingga 80% dan akan berlangsung secara daring pada 27 Maret hingga 2 April 2023 mendatang.

Bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai partner dan juga didukung Dyandra Promosindo, GOTF menawarkan berbagai promo menarik bagi masyarakat yang dapat diakses secara daring, tidak hanya melalui kanal digital resmi perusahaan aplikasi mobile apps Fly Garuda, Website Garuda Indonesia, contact center, namun juga melalui mitra platform perjalanan dan gaya hidup Traveloka, serta online travel agent tiket.com.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, “Penyelenggaraan GOTF ini juga merupakan upaya kami dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat, salah satunya melalui kemudahan untuk mengakses layanan penerbangan bintang 5 yang aman dan nyaman dengan harga kompetitif yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.”

Garuda Indonesia turut menawarkan diskon tiket melalui program best deal hingga 80% untuk penerbangan ke berbagai destinasi domestik dan internasional pilihan serta potongan tambahan hingga Rp2,500,000 menggunakan kartu Mandiri.

Selain itu, Garuda Indonesia juga turut memberikan berbagai nilai tambah lainnya mulai potongan harga untuk rute domestik lainnya hingga 15% dan 18% untuk rute internasional hingga harga khusus untuk beberapa rute penerbangan yang dilayani oleh airline partner Garuda Indonesia seperti KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, Jet Star, Malaysia Airlines dan Bangkok Airways.

“Dengan waktu perjalanan hingga 27 April 2024 mendatang serta berbagai pilihan rute penerbangan yang beragam baik pada rute domestik maupun internasional, diharapkan penyelenggaraan GOTF ini tidak hanya akan dapat memberikan ragam pilihan perjalanan bagi masyarakat namun juga akan dapat turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi berbagai daerah dan kota di Indonesia yang menjadi destinasi Garuda Indonesia ditengah momentum akselerasi sektor pariwisata”, ungkap Irfan.

Kali ini, para pengguna jasa Garuda Indonesia juga akan mendapatkan berbagai penawaran menarik mulai dari penawaran tambahan diskon hingga 80% untuk pembelian prepaid baggage dan excess baggage hingga kesempatan untuk mendapatkan grand prize berupa 1 buah mobil Wuling Alvez bagi pelanggan dengan pembelian tiket terbesar (top spender) selama program GOTF berlangsung.

Sementara itu, bagi anggota GarudaMiles juga akan mendapatkan berbagai penawaran menarik di antaranya kesempatan mendapatkan total welcome bonus hingga 2023 miles bagi anggota baru yang mendaftar keanggotaan GarudaMiles selama periode GOTF, kesempatan mendapatkan Miles Back sebesar 20% bagi anggota GarudaMiles yang melakukan penukaran miles (redemption) menjadi GA award ticket via Fly Garuda Apps and GA website selama periode GOTF hingga mendapatkan Penawaran Special GarudaMiles Gold Privilege mulai dari Rp3.99 juta.

Senior Executive Vice President Bank Mandiri, Josephus Triprakoso mengatakan Bank Mandiri sebagai mitra perbankan sangat mendukung gelaran GOTF 2023 ini dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, khususnya pelaku bisnis di sektor parekraf.

“Adanya GOTF 2023 kita harapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), telah dicabutnya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir tahun 2022 lalu merupakan momen untuk kebangkitan pariwisata dalam negeri di tahun ini,” tutur Josephus.

Lebih lanjut, bagi pengguna jasa Garuda Indonesia yang bertransaksi dengan menggunakan Mandiri Kartu Kredit, Debit, dan Livin’ by Mandiri dapat menikmati berbagai nilai tambah lainnya antara lain berupa tambahan potongan harga hingga Rp2,5 juta.

Lebih lanjut CEO of Transport, Traveloka Iko Putera, yang turut hadir pada sesi konferensi pers menyampaikan dukungannya terhadap gelaran Garuda Online Travel Fair (GOTF) 2023.

“Traveloka, platform perjalanan terdepan se-Asia Tenggara sangat bangga dapat kembali dipercaya sebagai salah satu mitra resmi booking platform gelaran GOTF 2023. Kolaborasi dengan Garuda Indonesia menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan pengalaman perjalanan terbaik bagi para konsumen. Dengan diselenggarakannya GOTF yang bertepatan dengan persiapan menyambut libur Lebaran, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk menemukan pengalaman baru serta menikmati hari libur sesuai dengan aspirasinya.“

Dalam kesempatan yang sama, turut kembali berpartisipasi dalam GOTF 2023 ini, Director of Transport, tiket.com Andi Hendrawan, juga mengemukakan, “Kami menyambut dengan antusias kehadiran Garuda Online Travel Fair 2023 ini. Kami percaya ajang GOTF 2023 dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan pariwisata."

Tiket.com juga memberikan dukungan penuh terhadap GOTF 2023 dengan memberikan tambahan manfaat diskon untuk layanan Airport Transfer juga untuk pemesanan hotel.

Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Ashmahani yang pada kesempatan tersebut juga turut mendukung kembali gelaran GOTF ini mengatakan, “Kami bangga dapat ambil bagian dalam GOTF ini dengan menghadirkan Alvez, produk terbaru kami yang memadukan gaya dan inovasi dalam sebuah SUV, sebagai hadiah utama bagi konsumen dengan transaksi terbanyak."

Adapun sejumlah penawaran khusus harga tiket penerbangan pada gelaran GOTF kali ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Jakarta - Medan pp mulai dari Rp1,8 jutaan

Jakarta - Surabaya pp mulai dari Rp1,2 jutaan

Jakarta - Denpasar pp mulai dari Rp1,5 jutaan

Jakarta - Labuan Bajo mulai dari Rp1,8 jutaan

jakarta - Pontianak mulai dari Rp1,3 jutaan

Sementara itu, beberapa rute internasional yang turut mendapatkan penawaran terbaik dari GOTF di antara ya adalah:

Jakarta - Singapura pp mulai dari Rp2,1 jutaan

Jakarta - Bangkok pp mulai dari Rp3,1 jutaan

Jakarta- Sydney pp mulai dari Rp5,7 jutaan

Jakarta - Tokyo pp mulai dari Rp8,6 jutaan

Jakarta - Hongkong mulai dari Rp3,1 jutaan

“Berangkat dari visi yang sama dengan seluruh mitra kami, kiranya penyelenggaraan GOTF ini dapat memperkuat soliditas antar pelaku industri pariwisata melalui optimalisasi kanal digital untuk mendukung percepatan pemulihan pariwisata nasional,” tutup Irfan. (Z-1)