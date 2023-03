Jakcloth Ramadan 2023 Targetkan 1,5 Juta Pengunjung di 13 Kota

RAMADAN 2023 bakal menjadi tahun yang berkesan bagi event youth terbesar di Indonesia, JakCloth. Pasalnya, tahun ini JakCloth Ramadan akan digelar selama sebulan di 13 kota besar, Indonesia.

Berbagai kota besar siap menyambut ratusan pakaian merek lokal, termasuk salah satunya Erigo, Roughneck, This Time Brand, Hommes Apparel, Heyho, Urban Beauty, Warplane, dan banyak lagi. Tak hanya itu, brand-brand ternama itu akan menebar diskon selama program tersebut.

JakCloth Tur Ramadan akan dibagi menjadi 3 gelombang, pertama pada 25 Maret-2 April di Cikarang, Jawa Barat, tepatnya di City Walk. Kemudian Cikupa, Banten, di Mardigrass. Adapun di Padang berlokasi di halaman GOR Agus Salim, dan di DOME BSCC, Kalimantan.

Sedangkan tur gelombang kedua JakCloth dilaksanakan pada 5-11 April di JCC, Jakarta, kemudian di Banjarbaru, Surabaya, dan Lapangan Saburai Lampung. Gelombang ketiga yang digadang-gadang menjadi pusat penjualan di Ramadan akan digelar pada 13-19 April.



Khusus JakCloth di JCC bakal terasa istimewa. Seiring usia JakCloth yang sudah menginjak 14 tahun, segmen JakCloth juga tidak hanya milik kaum muda, tapi juga menjadi milik semua lapisan usia. JakCloth juga tidak hanya terfokus kepada kebutuhan kaum laki-laki, melainkan semua anggota keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan bekerja sama dengan Dream dan Muslim Market Indonesia.

"Yang spesial dari event Ramadan tahun ini di Jakarta, khususnya. Kami berlokasi di JCC. Dan kami bekerja sama dengan Dream dan Muslim Market Indonesia sebagai upaya kami mengakomodir semua kebutuhan setiap pengunjung yang hadir di JCC nanti, jadi baik laki-laki, perempuan, dari usia anak-anak hingga orang tua semua cukup datang ke JCC 5-11 April 2023 ini," ujar Pendiri JakCloth Ramadan, Ucok Nasution, dalam keterangannya, Senin (20/3).



Selain itu, ada yang berbeda di JakCloth Ramadan kali ini, karena ini merupakan event terakhir bersama sang founder. Selama 14 tahun berkarya di JakCloth, hal ini merupakan sebuah keputusan besar bagi Ucok Nasution. Namun Bang Ucok, sebutan akrabnya, menegaskan dirinya tidak sepenuhnya meninggalkan JakCloth.

"Betul, di JakCloth Ramadan 13 kota tahun ini menjadi 'the last dance' saya berkecimpung di industri event, Jakcloth. Intinya, Ramadan ini menjadi momen perpisahan saya dengan event yang sudah saya besarkan bersama teman-teman tim di JakCloth. Jadi, untuk event Jakcloth secara khusus saya tidak lagi berkontribusi, saya lebih fokus ke industri ritel JakCloth, seperti JakCloth Store yang tersebar di beberapa kota, selain itu saya juga ingin fokus mengelola brand saya, Heyho Grup Indonesia," katanya.



Selama perjalanannya berkarya di JakCloth, di 2016 Ucok Nasution pernah menjadi best nominee di acara anugerah TV swasta nasional, sebagai penghargaan bagi Pejuang Negeri, penghargaan yang dikhususkan kepada para anak negeri yang telah berkarya dan berjuang untuk kemajuan Tanah Air.



JakCloth menjadi penggagas utama bagi produk pakaian lokal di Indonesia, dan hingga saat ini pertumbuhan merek lokal di seluruh Indonesia cukup menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 3 bulan pertama tahun ini saja produksi industri pakaian jadi tumbuh sebesar 29,19% secara tahunan.

Kampanye JakCloth hingga hari ini adalah membawa serta produk pakaian lokal agar masyarakat Indonesia mencintai produk dari negeri sendiri.



Adapun pengunjung tahun ini diharapkan menyentuh angka 1,5 juta orang. "Kita harap pengunjung bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelum pandemi (ovid-19). Data kami menyimpan 1,6 juta visitor pada Ramadan 2019 di 8 kota. Semoga tahun ini di 13 kota minimal angka tersebut bisa tercapai," kata Ucok. (RO/I-2)