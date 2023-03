Pameran Accor 'City of ALL' di Jakarta Dibuka Sandiaga Uno dan Disambut Meriah

ACCOR, grup perhotelan terkemuka di dunia dan di Indonesia, membuka City of ALL – Accor Live Limitless di Jakarta, setelah sebelumnya pameran spektakuler ini sukses dilaksanakan bulan Februari lalu di Surabaya.

Bertempat di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta, mulai tanggal 15 hingga 19 Maret 2023, pameran City of ALL yang turut didukung Kemenparekraf, CIMB Niaga, King Koil, Disparekraf DKI Jakarta, dan mitra lainnya.

Pameran ini digelar bagi para anggota ALL – Accor Live Limitless, klien, pengunjung industri perjalanan wisata, pengunjung mal, serta mereka yang ingin merencanakan MICE atau acara lainnya termasuk pernikahan di hotel-hotel Accor.

Baca juga: Accor “City of ALL” di Surabaya Sukses Digelar



City of ALL menghadirkan serangkaian penawaran eksklusif, diskon hingga 40% untuk kamar, penyelenggaraan pernikahan, MICE, bersantap, bahkan diisi dengan pertunjukan panggung yang menghibur.

Di pameran ini setiap pengunjung juga dapat melakukan registrasi menjadi anggota ALL – Accor Live Limitless, program loyalitas global Accor, secara mudah dan tidak dipungut biaya.

Menparekraf Buka Pameran Secara Resmi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparrekraf) Sandiaga Uno yang hadir secara langsung serta membuka pameran memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih pada grup Accor yang telah berkolaborasi sejak lama dengan pemerintah termasuk selama masa pandemi Covid-19.

“Kami dua tahun bergandengan tangan mengarungi situasi yang teramat berat saat pandemi, sekarang kita sudah melihat ada perbaikan dan recovery di mana tingkat hunian hotel semakin baik,” jelas Sandiaga Uno.

Pemerintah Dorong Industri Perhotelan

Sandiaga Uno juga menyebutkan Kemenparekraf sendiri terus melakukan reformasi terutama mendorong kemajuan industri perhotelan.

“Karena ini menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas termasuk juga produk UMKM dan ekonomi kreatif yang sekarang ditampilkan di industri perhotelan. Saya sangat berharap dengan kegiatan Wonderful Indonesia - City of ALL ini bisa meningkatkan kembali produk wisata demi target mencapai 7,4 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara,” lanjutnya.

Chief Executive Officer, Accor for South & Southeast Asia, Japan, South Korea and India, Garth Simmons, dalam sambutannya menyampaikan, “Saya sangat senang berada di sini untuk meluncurkan City of ALL – pameran yang menampilkan hotel dan brand kami. "

Baca juga: Hotel-hotel Accor di wilayah Jabotabek dan Ciawi Rayakan Hari Bumi

"Saat ini, jaringan Accor di Indonesia memiliki lebih dari 130 hotel dan resor. Kami memiliki jaringan 43 properti yang sedang dikembangkan dan kami menantikan pertumbuhan berkelanjutan kami di pasar utama ini, menawarkan lebih banyak pilihan dan nilai bagi mereka yang melakukan perjalanan di negara yang luar biasa ini,"terangnya.

"Kami sangat senang dapat terhubung dengan pelanggan korporat dan konsumen kami yang terhormat di Indonesia.” jelas Simmons.

Head of Credit Card, Merchant & Personal Financing Business CIMB Niaga, Trisna L. M. Siahaan menyatakan, partisipasi CIMB Niaga dalam pameran City of ALL ini adalah wujud dukungan berkelanjutan untuk pertumbuhan industri pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Hal ini juga merupakan bagian implementasi kerja sama CIMB Niaga dengan Accor yang dimulai sejak 2019, dengan menghadirkan Kartu Kredit co-brand CIMB Niaga World ALL - Accor Live Limitless dan CIMB Niaga Platinum ALL - Accor Live Limitless.

Kartu Kredit yang memberikan beragam benefit seperti antara lain keuntungan menginap dan makan di jaringan hotel Accor di seluruh dunia serta pengumpulan Poin Reward ALL dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Untuk informasi City of ALL, silakan kunjungi www.accor-event.com. (RO/S-)