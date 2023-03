Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Percepatan itu dilakukan untuk mengakselerasi pasokan kebutuhan air baku ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku ini nantinya akan diproyeksikan sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN Nusantara," ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko melalui keterangan resmi, Senin (20/3).

Saat ini, progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 86,56%. Pemerintah menargetkan infrastruktur itu mulai dapat diairi pada Juni 2023.

Setelah pembangunan bendungan dan intake selesai, pengerjaan akan dilanjutkan dengan pengadaan pompa air baku secara bertahap. Jarot mengatakan pompa yang disiapkan nantinya akan memiliki kapasitas 300 liter per detik.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengungkapkan Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik. Sebanyak 2.000 liter per detik ditujukan untuk keperluan di IKN dan 500 liter per detik untuk Balikpapan. (Z-11)