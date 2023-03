Konsisten Bertanggung Jawab Sosial Lingkungan, Modernland Diganjar Penghargaan

PT Modernland Realty Tbk. terus berkomitmen untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud nyata dalam menumbuhkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini membawa PT Modernland Realty Tbk meraih penghargaan dalam ajang ajang Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesia Popular Mandiri (IPM) dan First Indonesia Magazine.

Dari kategori koorporasi, PT Modernland Realty Tbk. meraih penghargaan level CSR bintang 5 yang terdiri dari Excellence in Green and Environmental Management, The Best CSR Global Program, dan Integrated and Visionary CSR. Tak hanya itu, kategori individual winner juga diboyong dengan Dharma Mitra, selaku Vice President Director PT Modernland Realty Tbk. meraih penghargaan The Best Leadership Focus on CSR Program.

Penyerahan penghargaan diselenggarakan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Kamis (16/3).

“Penghargaan ini akan membuat kami lebih bersemangat dan konsisten menjalankan program CSR yang lebih baik lagi ke depan,” ujar Vice President Director PT Modernland Realty Tbk Dharma Mitra dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (17/3).

Pelaksanaan program TJSL sebagai wujud nyata dalam menumbuhkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berpusat pada kepentingan ekonomi semata. Ini merupakan penyeimbang dengan pemenuhan tanggung jawab pada aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

Visi TJSL Perseroan adalah menjadi perusahaan yang terpercaya dan bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan.

“Perseroan berkomitmen melaksanakan TJSL dengan baik, efektif, dan tepat sasaran,” imbuh dia.

Bentuk dari komitmen tersebut antara lain dengan melaksanakan kegiatan sosial kepada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparansi, memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, menghargai dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, mematuhi hukum yang berlaku serta mendorong perilaku bertanggung jawab pada seluruh organisasi.

“Untuk memastikan pelaksanaan program TJSL di semua lingkup Perseroan dapat terkelola dan berjalan dengan baik maka Perseroan telah membentuk fungsi Human Resources yang berfungsi untuk melaksanakan komitmen dan inisiatif TJSL. Secara struktural Fungsi Human Resources berada di bawah pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris,” tutup dia. (Z-10)