ICM Komitmen Tumbuh Dalam Harmoni

INNER City Management (ICM) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 dengan tema ‘Stronger, Moving Forward in Harmony’. Peringatan 17 tahun perjalanannya di bisnis pengelolaan properti, dijadikan ICM sebagai momentum untuk tumbuh lebih kuat di masa mendatang dan maju dalam harmoni.

Demikian disampaikan Direktur Operasional ICM Krisdiarto Adi Pranoto lewat rilis yang diterima, Minggu (12/3).

Menurutnya, untuk mewujudkan itu semua, diperlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, terutama pengurus dan pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

“Menginjak usianya ke-17, ICM sebagai pengelola yang senantiasa menjaga mutu layanannya demi menciptakan hunian yang aman dan nyaman. Terbukti, sebanyak kurang lebih 40 site apartemen dan perumahan yang ada di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia mempercayakan kepengelolaanya kepada ICM,” ujar Krisdiarto.

Dalam perjalanannya, ICM memegang teguh komitmen untuk terus berinovasi dan meluncurkan beragam terobosan dalam memberikan pelayanan kepada pemilik dan penghuni di site kelolaan.

Krisdiarto mengungkapkan, 17 tahun merupakan waktu yang cukup untuk membangun ICM menjadi perusahaan dengan kompetensi mumpuni. Sehingga, ICM mampu bertahan dari berbagai situasi pelik seperti gejolak ekonomi dan pandemi Covid-19 selama 3 tahun belakangan.

“Hikmah tempaan pandemi tersebut membuat ICM lebih kuat dan solid untuk tetap menjalankan pengelolaan secara profesional di usianya yang beranjak dewasa,” tandas Krisdiarto.

Adapun General Manager Customer Care and Community Care ICM Rusli Usman menjelaskan, pihaknya menggelar serangkaian kegiatan mulai dari pemberian bantuan kepada karyawan yang terdampak pandemi, perlombaan group band antarsite kelolaan dan sebagainya.

Adapun, untuk penghargaan Best Property terbagi menjadi 3 kategori yaitu site dengan unit di bawah 1000, site dengan unit 1000-2000, dan site dengan unit lebih dari 2000.

Sementara untuk penghargaan Best Customer Care Site dengan unit di bawah 1000, site dengan unit 1000 - 3000 dan site dengan unit di atas 3000. Termasuk Best Employee dibagi menjadi beberapa kategori baik inhouse maupun outsource mulai dari Cleaner, Security, Receptionist, Staff, Supervisor, Chief hingga the best Apartment Manager. (H-3)