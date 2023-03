Presiden: Produktivitas Padi Tiap Daerah Berbeda-beda

Presiden Joko Widodo meninjau panen raya padi di Desa Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/3). Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden menyampaikan bahwa tingkat produktivitas pertanian di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

“Saya melihat memang ada perbedaan terutama di produktivitas per hektare. Di sini panen sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hectare. Kemarin di Kebumen 5,5 sampai 6 ton per hektare,” ujar Jokowi selepas peninjauan.

Perbedaan tersebut, menurutnya, disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah dan sistem pengairan sawah, serta manajemen pertanian yang berbeda di setiap daerah.

“Saya kira memang setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda, memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan lain-lain sehingga menurut saya ini baik untuk petani,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Ngawi Ony Anwar. (Z-11)

