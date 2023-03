Optimistis di 2023, Ini Strategi Panasonic Gobel Indonesia Hadapi Tantangan Bisnis

PELAKU industri elektronik, PT Panasonic Gobel Indonesia menyadari tantangan bisnis di 2023 tidaklah mudah. Karena itu, lewat inovasi dalam layanan dan produk, Panasonic optimistis bisa melewati tantangan tersebut.

Hal tersebut dibuktikan dengan realiasi inovasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan seperti pengembangan teknologi nanoe X dan PrimeFresh yang baik bagi kesehatan, produksi AC Inverter pertama buatan dalam negeri, ekspor perdana Kulkas dua pintu Karya Anak Bangsa, aksi sosial, dan menginisiasi kegiatan Training Untuk Negeri, melalui Pelatihan kewirausahaan dan pelatihan instalasi, reparasi, maintenance AC & Brazing.

Head of Communications PT Panasonic Gobel Indonesia Viya Arsawireja mengatakan, pada era yang penuh perubahan dan tantangan kali ini, Panasonic terus berpegang teguh pada filosofi bisnis dasar yang tidak pernah berubah dalam memberi manfaat melalui inovasi produk, untuk berkontribusi terhadap kemajuan serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

“Oleh karena itu, kami optimis untuk mengawali tahun 2023 ini dengan meningkatkan kegiatan bisnis baik melalui B2C/B2B, ekspansi ekspor maupun produksi produk Karya Anak Bangsa hingga pembukaan Showroom & Service Center pertama di Indonesia. Hal tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan optimal bagi konsumen, tapi juga dapat meningkatkan perekonomian nasional serta mencetak SDM unggul untuk Indonesia yang lebih baik”, ujar Viya.

Dalam kegiatan B2B, Panasonic bekerjasama dengan P. Puradelta Lestari Tbk untuk membangun rumah pintar Savasa Home di kota Deltamas, Cikarang, dengan menyematkan fitur smart living dan inovasi teknologi Complete Air Management System (CAMS).

Teknologi itu merupakan solusi pertama di dunia dalam mendapatkan udara berkualitas di dalam ruangan, dengan pengoperasian terintegrasi yang menggabungkan air conditioner, supply fan dan IAQ remote controller.

Sementara itu dalam hal produksi, PGI telah dan terus mengembangkan produk elektronik rumah tangga (Home Appliances) yang berkualitas dan inovatif buatan Indonesia, sekaligus sebagai bentuk dukungan nyata kepada program pemerintah dalam peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) agar semaksimal mungkin menggunakan produksi lokal.

Tak hanya produksi produk unggul, PGI juga berupaya untuk memberikan pelayanan optimal melalui pembukaan Showrom & Service Center pertama di Indonesia dalam memberikan kemudahan dan akses pembelian, perbaikan maupun perawatan produk Panasonic di satu tempat, sehingga seluruh pelanggan mendapatkan layanan yang prima dalam berbagai situasi.

Viya menambahkan, PGI tidak hanya fokus terhadap inovasi pada setiap aktivitas bisnis, layanan serta teknologi yang dibuat dan dipasarkan, tapi menawarkan produk yang membantu setiap pelanggan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu Panasonic memberikan kepuasan sekaligus menciptakan peluang bisnis baru bagi kita semua.

Dengan memanfaatan dan memperluas teknologi unik dalam setiap produk maupun meningkatkan produksi dalam negeri, PGI dapat memberikan nilai tambah dan pemanfaatan suku cadang, juga komponen lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan usaha di dalam negeri, melalui produksi dan penjualan produk-produk yang dikelola oleh SDM unggul dan turut berkontribusi kepada pertumbuhan perekonomian nasional,

”Hal utama dari setiap inovasi yang kami lakukan adalah fokus kepada kualitas dan manfaat produk bagi masyarakat dan bumi yang kita huni, karena Panasonic ingin selalu membuat produk dengan tetap memikirkan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi bumi, pewarna yang tidak merusak sumber air dan material yang tak merusak lingkungan demi membantu konsumen maupun masyarakat mencapai kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik, karena We're Focus to Sustainability and Our Planet,“ tutup Viya. (RO/Z-5)