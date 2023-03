Cititrans Gabung Bigbird Airport Connections Layani Rute Bandara Soetta

Cititrans memperluas layanan Airport Shuttle dengan bergabung bersama Bigbird Jakarta Airport Connections (JAC) untuk mendukung transportasi masyarakat dari dan menuju Bandara Soekarno Hatta.

Cititrans kini melayani transportasi menuju bandara yang dapat diakses dari Jakarta, Bekasi, dan Bandung.

Penambahan layanan Airport Shuttle ini telah berjalan sejak akhir 2022 seiring bertambahnya arus mobilitas menuju Bandara Soekarno Hatta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang untuk penerbangan rute domestik mengalami kenaikan lebih dari 70 % atau terhitung sebanyak 52,6 juta penumpang. Demikian juga untuk rute penerbangan internasional yang meningkat signifikan dengan kenaikan jumlah penumpang sekitar 7,1 juta orang.

Direktur Utama Cititrans Andrew Arristianto, mengatakan, dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pandemi covid-19, pihaknya melihat peluang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dari Jakarta, Bekasi, dan Bandung menuju Bandara Soekarno Hatta. Langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Cititrans untuk mendukung upaya Bluebird Group dalam menyediakan solusi mobilitas yang aman, nyaman, mudah dan personalised (ANDAL).

Untuk memaksimalkan pelayanan transportasi bandara ini, Cititrans sebagai bagian dari Bluebird Group bergabung bersama dengan layanan Bigbird yang telah terintegrasi dengan JAC, menyediakan dua jenis kendaraan dengan kapasitas 27 seaters dan 9 seaters.

Hadirnya layanan Cititrans Airport Shuttle melengkapi pilihan layanan dari dan menuju bandara untuk masyarakat. Dimana masyarakat juga dapat menikmati layanan Bluebird, Silverbird, dan Goldenbird.

“Kehadiran Cititrans Airport Shuttle ditujukan untuk memberikan tambahan pilihan layanan mobilitas kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan visi Bluebird Group untuk menghadirkan berbagai solusi mobilitas yang dapat diandalkan,” ujar Andrew.

Cititrans Airport Shuttle menuju bandara ini dapat diakses di beberapa titik keberangkatan. Titik keberangkatan di Jakarta dapat dinikmati dari Hotel Lumire via Hotel Borobudur, Blok M via Pacific Place, Mall Bassura via Green Pramuka.

Titik keberangkatan di Bekasi berada di Summarecon Mall Bekasi via Mega Mall Bekasi. Sementara titik keberangkatan di kota Bandung berada di Dipati Ukur dan Pasteur Adapun titik keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta berada di Terminal 1A, Terminal 2F, dan Terminal 3 Domestik dan Internasional.

Harga tiket untuk layanan airport shuttle dari Jakarta dan Bekasi menuju Bandara Soekarno Hatta dimulai dari Rp50,000, sementara harga tiket dari Bandung menuju Bandara Soekarno Hatta dimulai dari Rp195,000.

Untuk menambah kenyamanan perjalanan, pengguna dapat memiliki opsi pemesanan secara offline melalui titik keberangkatan maupun secara online melalui aplikasi Cititrans, MyBluebird, website resmi Cititrans.

Selain itu, pengguna dapat menikmati layanan Airport Shuttle Cititrans dengan menggunakan kode promo CTAIRPORT dengan potongan harga sebesar Rp25,000 dari Jakarta dan Bekasi ke Bandara Soekarno Hatta hingga 31 Maret 2023. Promo ini berlaku khusus untuk pembelian melalui website dan aplikasi resmi Cititrans. (RO/E-1)