Dolar Melemah Jelang Kesaksian Powell Dan Data Pekerjaan

DOLAR Amerika Serikat (AS) tergelincir terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Pasalnya investor menunggu kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan data pekerjaan akhir pekan ini untuk indikasi lebih lanjut tentang seberapa tinggi bank sentral AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga.



"Kesaksian Powell di depan Kongres pada Selasa dan Rabu (8/3/2023) dan data pekerjaan Jumat (10/3), akan menjadi peristiwa penting minggu ini yang benar-benar mendukung data yang kami dapatkan bulan lalu sehubungan dengan angka Januari", kata Bipan Rai, kepala strategi valas Amerika Utara di CIBC Capital Markets di Toronto.



Indeks dolar telah rebound dari level terendah sembilan bulan di 100,80 yang dicapai pada 1 Februari karena data yang kuat dan inflasi yang masih tinggi membuat investor mengubah perkiraan untuk suku bunga yang lebih tinggi lebih lama. Indeks terakhir turun 0,26% di 104,35.



Laporan pekerjaan Januari yang dirilis pada 3 Februari menunjukkan pemberi kerja secara tak terduga menambahkan 517.000 pekerjaan, sementara tingkat pengangguran mencapai lebih daripada level terendah 53,5 tahun sebesar 3,4%, menunjuk ke pasar tenaga kerja yang sangat ketat.



"Itu tampaknya agak mencurigakan di permukaan, jadi banyak data yang kami dapatkan minggu ini akan memberi tahu kami apakah itu benar-benar lebih dari sekadar mencurigakan atau lebih dari, katakanlah, tren penyesuaian musiman, dan sebenarnya ada sesuatu yang salah dari The Fed dalam hal seberapa ketat pasar tenaga kerja dan apa artinya berpotensi menimbulkan inflasi," kata Rai.



Baca juga: Wall Street Ditutup Beragam Jelang Kesaksian Jerome Powell

Data Senin (7/3/2023) menunjukkan pesanan baru untuk barang-barang manufaktur AS turun pada Januari, ditarik penurunan pemesanan pesawat sipil.



The Fed New York mengatakan rantai pasokan global telah 'kembali normal', dengan tekanan turun ke level terendah sejak sebelum pandemi covid-19.



Kesaksian Powell akan diawasi untuk setiap sinyal baru tentang apakah bank sentral AS dapat mempercepat kembali laju kenaikan suku bunga sebagai tanggapan atas data terbaru. Setelah memberikan kenaikan jumbo tahun lalu, The Fed telah menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin pada dua pertemuan terakhirnya.



Pedagang berjangka dana Fed menilai probabilitas 76% Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 21-22 Maret, dan kemungkinan 24% untuk kenaikan 50 basis poin.



Namun, para analis juga mencatat Fed mungkin enggan meningkatkan laju kenaikan suku bunga lagi karena kemungkinan akan menakuti investor dengan menunjukkan bank melakukan kesalahan dalam beralih ke kenaikan 25 basis poin.



Baca juga: IHSG Melemah Seiring Pasar Khawatir The Fed masih Hawkish

Yuan Tiongkok dan dolar Australia jatuh setelah Tiongkok pada Minggu (5/3) menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan tahun ini sekitar 5,0%.



"Target pertumbuhan 5,0% China, kurang memuaskan, mendukung pandangan kami bahwa ada pandangan yang terlalu optimis tentang reflasi China yang dapat menantang beberapa proksi valas," kata analis di TD Securities yang dipimpin Mark McCormick dalam sebuah laporan.



Greenback naik 0,81% terhadap yuan di pasar luar negeri menjadi 6,9519 per dolar, sementara Australia, yang sering diperdagangkan sebagai proksi likuid untuk yuan, turun 0,67% menjadi 0,6723 dolar AS.



Euro terakhir naik 0,35% menjadi 1,0671 dolar, sementara sterling turun 0,20% menjadi 1,2019 dolar. Dolar naik 0,15% menjadi 136,02 yen menjelang pertemuan kebijakan akhir Gubernur bank central Jepang Haruhiko Kuroda pada Kamis (9/3) dan Jumat (10/3). (Z-3)