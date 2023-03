Konstruksi The Canary Serpong Masuk Tahap Topping Off

KONSTRUKSI The Canary Serpong kini masuk dalam tahap penyelesaian (finishing). Proses ini ditandai dengan ceremony topping off oleh PT Trimitra Propertindo Tbk (Trimitraland), selaku pengembang, dengan mengusung tema ‘Reach Up The Sky’ pada Minggu (5/3) kemarin.

“Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik pada konsumen yang telah memilih The Canary Serpong, sebagai tempat tinggal dan juga sebagai investasi, sehingga nilai investasi The Canary Serpong akan bertumbuh cepat,” ungkap President Director PT Trimitra Propertindo Tbk Suryadi Tan dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (6/3).

Suryadi Tan mengatakan, meskipun pembangunan terhadang pandemi covid-19, pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan The Canary Serpong. Reach Up the Sky yang jadi tema topping off ini adalah cita-cita dan harapan untuk Trimitra Propertindo, para konsumen dan para investor. Semuanya memiliki harapan untuk menggapai yang terbaik dengan usaha yang optimal.

“Dengan memiliki spirit yang sama, semua pasti bisa terjadi. Together We Can!,” kata dia.

The Canary Serpong memiliki dua tipe unit Apartemen yaitu tipe Studio dan tipe 2 Bedroom Corner (2BRC). Dalam momentum topping off ini, Trimitra Propertindo menawarkan kemudahan kepemilikan unit melalui berbagai promo. Harga yang dibandrol pun sangat affordable yaitu mulai Rp499 juta serta cicilan bank ringan mulai dari sekitar Rp3 juta/bulan.

“Selain itu ada kemudahan uang muka. The Canary Serpong juga menawarkan promo subsidi biaya akad, promo bunga bank yang menarik, Free Furnished, Free Air Conditioner dan Free Smartdoor lock,” jelas Suryadi Tan.

The Canary Serpong memiliki berbagai fasilitas seperti Aviary Hall, Pool & Cabana, Children Playground, Fountain Tematik Garden, dan Lifestyle Commercial lainnya. Dengan berbagai fasilitas ini, nantinya para pemilik The Canary Serpong dapat bersantai ditemani oleh indahnya Sunrise & Sunset dan menikmati A New Horizon of Serpong.

Adapun, prosesi topping off The Canary Serpong dihadiri oleh jajaran komisaris dan direksi dari PT Trimitra Propertindo Tbk, PT Jakpon Mitra Selaras dan PT Abadi Prima Inti Karya selaku construction builder. Beberapa Perwakilan Bank ternama yang telah bekerjasama juga hadir seperti BCA, BNI, BRI, BSI, CCB, GANESHA, OCBC NISP, PANIN, PERMATA dan masih banyak yang lainnya. (R-3)