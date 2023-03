Airmas Berikan Penyuluhan Lelang Produk IT

PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT yang ada di e-catalog. Acara ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan bagaimana memaksimalkan pengadaan barang dan jasa IT khususnya produk-produk TKDN.

“Roadshow ini dapat menjadi sarana informasi untuk pengusaha-pengusaha lokal maupun nasional yang bergerak dalam bidang pengadaan dan jasa,” ungkap Founder dari Airmas Group Basuki Soerodjo dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (5/3).

Adapun, peserta yang hadir dalam seminar ini ada sebanyak 244 Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Keputusan se-Bali.

Airmas berharap dengan adanya sosialisasi ini, peserta paham perkembangan produk – produk IT untuk kebutuhan daerahnya secara maksimal. Adapun produk yang dipresentasikan dalam acara ini adalah, Server, PC Notebook, Printer, UPS, Software, Scanner dan Audio visual (Interaktif tv panel).

Salam acara tersebut turut memberi sambutan Panglisir Puri Blah Batuh Anak Agung Kakarsana yang berharap Umkm Bali tetap eksis dalam berpartisipasi di era digital ini. (R-3)