Menhub Targetkan Makassar New Port Rampung Pertengahan Tahun

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (4/3), melakukan kunjungan kerja ke Makassar untuk meninjau salah satu proyek strategis nasional yaitu Makassar New Port (MNP) yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.

Dalam tinjauannya, Menhub memantau titik pergerakan kapal dan kolam pengerukan di MNP dengan menggunakan kapal. Perkembangan pembangunan Terminal 2 Makassar New Port (fase 1B dan 1 C) telah mencapai 94,52%. Dengan pengembangan yang dilakukan, kapasitas Makassar New Port dapat mencapai 2,5 juta-2,6 juta teus per tahun.

“Saya mengapresiasi semua stakeholder yang secara serius mengatur dan menjaga pelabuhan kita di Makassar. Kita harapkan dengan dua pelabuhan ini yaitu Pelabuhan Soekarno Hatta dan Makassar New Port yang semakin baik, tentu diharapkan akan memperbaiki distribusi logistik Indonesia," ujar Menhub.

Pembangunan MNP dilakukan dalam tiga tahap yang dikerjakan hingga 2037. Selain membangun terminal, saat ini, PT Pelindo juga melakukan pengadaan peralatan pelabuhan di MNP. Sebagian peralatan ini sudah datang dan akan terus didatangkan secara bertahap menyesuaikan pertumbuhan traffic distribusi logistik.

Saat ini, kapasitas alat di pelabuhan telah mencapai 1 juta teus per tahun. Adapun realisasi kinerja logistik di MNP di tahun 2022 telah berada di kisaran hampir 800.000 teus per tahun. Selain melayani logistik, MNP juga memiliki terminal penumpang dengan total luas bangunan 6.608m2 dan total kapasitas penumpang maksimal 1.500 orang untuk dua lantai. (J-1)