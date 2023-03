Gelar Wealth Expo, CIMB Niaga Bangkitkan Optimisme Nasabah

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) ingin membangkitkan semangat optimisme masyarakat di tengah dinamika ekonomi politik global dan nasional yang masih menantang pasca pandemi.

Untuk pertama kalinya CIMB Niaga menyelenggarakan Wealth Xpo sebagai salah satu signature event untuk mengapresiasi nasabah istimewa yaitu CIMB Preferred dan CIMB Private Banking, serta masyarakat di era pascapandemi. Mengusung tema Embracing The Spirit of Opportunity, acara ini mendapat sambutan positif dengan dihadiri lebih dari 1.000 peserta.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan, melalui acara Wealth Expo CIMB Niaga ingin berbagi pengetahuan dan wawasan terbaru tentang kondisi perekonomian dan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan portofolio aset/kekayaan nasabah.

“Kami memahami, masyarakat membutuhkan solusi finansial yang dapat diandalkan untuk pengelolaan kekayaan yang maksimal. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, CIMB Niaga melalui Wealth Xpo menawarkan solusi Wealth Growth Practices yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan produk investasi dan perlindungan yang tersedia di CIMB Niaga,” kata Noviady pada Press Conference Wealth Xpo di Jakarta, Kamis (2/3).

Selama sehari, Wealth Xpo menghadirkan insightful wealth session yang terdiri dari dua sesi talkshow yaitu Wealth Practice dan Wealth Roundtable bersama para pakar dan praktisi.

Dimulai dengan sesi Wealth Practice by AIA membincang The Right Protection for The Uncertainty yang disampaikan oleh Direktur Mayapada Hospital Grace Tahir, Guru Besar FEUI Rhenald Kasali, dan Entrepreneur, Actor & Comedian Raditya Dika. Lalu, Wealth Practice by SunLife tentang Building Future-Ready Parents & Children yang menghadirkan pasangan Dion Wiyoko dan Fiona Anthony serta CEO Tes Bakat Indonesia Monic Christian. Sesi tersebut dapat diikuti oleh nasabah dan masyarakat yang telah terdaftar.

Selanjutnya, pada sesi Wealth Roundtable para pembicara mengupas tema Embracing The Spirit of Opportunity dari berbagai perspektif. Narasumber yang hadir yaitu Chairman Indonesia Financial Group (IFG) Fauzi Ichsan, CEO & President Director Batavia Prosperindo Asset Management Lilis Setiadi, dan Executive Director Charta Politika Yunarto Wijaya. Untuk menghangatkan suasana, pada kesempatan ini, Diva Indonesia Titi DJ, tampil menghibur nasabah.

Selain mengikuti talkshow Wealth Xpo, pada acara tersebut peserta juga berkesempatan untuk konsultasi bisnis melalui Wealth Consultation di booth CIMB Niaga dan partner yang berpatisipasi seperti Sun Life, AIA, dan Sompo. Nasabah bisa mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki pada produk-produk yang sesuai sehingga diharapkan dapat mendukung rencana dan tujuan keuangan untuk masa depan.

Lebih lanjut Noviady menjelaskan, CIMB Niaga mengajak masyarakat yang ingin mengoptimalkan kekayaan untuk bergabung dalam layanan CIMB Preferred dan CIMB Private Banking. Layanan tersebut memberikan banyak keuntungan untuk nasabah dan keluarga sesuai dengan tagline yang diusung More Value, Better Experience and Easier. Nasabah akan mendapatkan nilai lebih besar dari sekadar bertransaksi, pengalaman tak terlupakan di setiap perencanaan keuangan, hingga kemudahan dan kenyamanan untuk segala kebutuhan perbankan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan nasabah yang hadir dalam Wealth Xpo. Semoga insight yang diperoleh dapat semakin memperkuat fondasi dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai kesuksesan di tahun ini dan ke depan. Kami akan terus berupaya memberikan layanan dan fasilitas istimewa untuk para nasabah CIMB Preferred dan CIMB Private Banking,” ujar Noviady. (RO/E-1)