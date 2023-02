Business Coach Yusman Ajak Publik Bangun Fondasi Perusahaan yang Kuat

COACH Yusman, business coach dari ActionCoach akan menggelar seminar bisnis bertajuk “Mempersiapkan Perusahaan Anda Menuju Omzet Rp100 Miliar”. Seminar ini akan diadakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2023) pukul 13.30 – 17.30 WIB.

Dalam seminar ini, Coach Yusman yang merupakan Top 50 Coach terbaik di dunia sejak 2016 sampai sekarang, dan nomor 1 di Indonesia, bersetifikat Amerika Serikat (AS) ini akan mengungkap rahasia bagaimana membangun dan menyiapkan perusahaan menuju Rp100 miliar, yang selama ini sudah terbukti dan banyak dipraktikkan pengusaha dari berbagai industri berbeda.

Hal ini juga aman dan berhasil dilakukan oleh pemilik toko, distributor, importir, manufaktur, jasa, engineer, dan banyak lagi.

Menurut Coach Yusman, membangun fondasi perusahaan yang kuat dimulai dari manajemen keuangan yang profesional, operasional yang konsisten tanpa keterlibatan owner, dan arah perusahaan yang jelas dan benar.

Kemudian membangun dan menambah strategi marketing dan sales yang menguasi pasar nasional se-Indonesia.

Selain itu bagaimana membangun sistem SOP yang sesuai dengan model bisnis anda untuk menuju Rp100 miliar, serta membangun tim kerja dan tim management yang bisa menjalankan sistem SOP perusahaan.

“Fondasi ini sudah terbukti membuat client saya mencapai Rp100 miliar, Rp200 miliar, Rp300 miliar sampai Rp500 miliar per tahun, bisa dicek testimoni mereka," terang Coach Yusman dalam keterangan, Senin (27/2).

"Untuk mengetahui detail pendaftaran bisa dikunjungi website Coach Yusman di www.coachyusman.com/seminar100m, atau melalui Whatsapp atau telepon di 08119391515,” jelasnya dalam keterangan, Senin (27/2).

Coach Yusman adalah business coach dari ActionCOACH, sebuah perusahaan (bukan asosiasi) nomor 1 bidang pelatihan bisnis di dunia dan Indonesia, yang memiliki cabang di lebih dari 80 negara, dan berpengalaman lebih dari 29 tahun.

Pria ini memenangi sejumlah penghargaan Global Awards Winning Business Coach, seperti 2022 USA Global ActionMAN Winner di Hawaii - USA, 2022 Global Top 100 Club Business Coach, Certified USA Business & Executive Coach ActionCOACH, hingga Official Coach for The Great Game of Business USA.

Setahun sebelumnya Coach Yusman juga memperoleh penghargaan 2021 Global Coach with Best Community Impact; 2013 Asia Pacific Coach with Best Client Results dan lainnya, termasuk 2013, Asia Pacific, Firm of the Year. (RO/OL-09)