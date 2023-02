EVCuzz Raih Penghargaan Pertama dan Tercepat

PERTUMBUHAN kendaraan listrik tak bisa dilepaskan dari keberadaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) sebagai infrastruktur charging untuk umum. Sejak Februari 2021, PT Exelly Elektrik Indonesia selaku perusahaan penyedia SPKLU di Indonesia dengan brand EVCuzz terus menunjukkan komitmennya untuk membantu pemerintah dalam rangka percepatan program kendaraan listrik di Indonesia.



Atas komitmen dan konsistensinya dalam mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik, PT Exelly Elektrik Indonesia baru saja didapuk penghargaan sebagai ‘The First SPKLU Private Company in Indonesia with The Fastest SPKLU Network Development Indonesia’. Perghargaan itu secara khusus diberikan oleh Majalah Listrik Indonesia pada event Indonesia Best Electricity Award 2023, di Birawa Assembly Hall – Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (23/2).

Penghargaan tersebut diberikan kepada PT Exelly Elektrik Indonesia karena dinilai concern dalam memberikan dukungan pada program pemerintah dalam upaya mengakselerasi percepatan transisi energi.

“Penghargaan ini tentunya berarti bagi kami dan dapat menjadi suntikan moril untuk terus menunjukkan kinerja positif, terutama dalam mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” kata CEO PT Exelly Elektrik Indonesia (EVCuzz Charging Network) Abdul Rachman Elly dalam keterangan resmi yang diterima, Jumar (24/2).

Menurut Elly, tahun ini perusahaan yang dibesutnya itu akan ‘tancap gas’ dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan SPKLU di Indonesia.

“Tahun ini kami menargetkan 250 titik SPKLU akan terpasang di Indonesia dengan 500 mesin charging. Kami adalah perusahaan lokal yang akan melengkapi SPKLU yang sudah dirintis oleh perusahaan-perusahaan BUMN,” jelas Elly.



Pada malam awarding tersebut, Majalah Listrik Indonesia melihat industri-industri yang pantas untuk didukung oleh pemerintah maupun masyarakat karena kepeduliannya yang mengarah pada percepatan transisi energi di Indonesia. Perhatian dan supporting itu patut disematkan pada perusahaan-perusahaan domestik, maupun perusahaan domestik yang bekerja sama dengan internasional yang diyakini secara bertahap akan memperkuat industri dalam negeri. (R-3)